Altın Portakal Festival Günlüğü

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Okul Tıraşı" filminin söyleşisi düzenlendi. Söyleşide yönetmen Ferit Karahan, senarist Gülistan Acet, yapımcı Kanat Doğramacı, oyuncular Samet Yıldız, Cansu Fırıncı ve Melih Selçuk izleyicilerin sorularını yanıtladılar.

Ferit Karahan, "Filmi 2009 yılında yazmaya başladım. Ben 90'lı yıllarda Ağrı'da yatılı okul okudum. Oraya dair bir hikayeyi anlatmak istiyordum. 2012'de Gülistan'la bir çalışma daha yaptık ama o dönem öğretmenler ve okulla mesafemi ayarlayamıyordum açıkçası. Yatılı okuldan nefret ediyordum. Çok travmatik geçmişti benim için. Gülistan bir süre yalnız çalıştı. 2014'te tekrar yazmaya başladık, ama daha komik bir senaryo ortaya çıktı. Onu da çok beğenmedik ama yazdığımız en iyi versiyon buydu. 2015'te özellikle ISID'in ve çatışmaların yoğun olduğu dönemde bir anda ben o hissiyata girdim. Bir gün Gülistan'la evde yemek yaparken, aslında baskı atmosferinde yalanın bir direniş biçimi olduğunu konuştuk. Onun üzerine bir polisiye film yapmak istedik. Sonra oturup 48-50 sahne yazdık birer cümleyle. 6 günde yazdık 7. günde de düzeltmeleri yaptık. Kısacası 7 yıl 7 gün gibi bir sürede oluştu senaryo, " dedi.

Gülistan Acet, "Bu bir anı filmi olabilecekken ben biraz daha klasik dramaya uygun kodlarla çalıştım. Önce karakterleri çalıştım, dramasını oluşturdum. Mekan zaten belliydi. Benim yalnız çalıştığım dönemde biraz daha standart bir şey çıktı ortaya. Komedi dozunu arttırdım. Bizim istediğimiz şeye ulaşmamış olsa da Ferit'i o kişisel durumdan ve kırgınlıklarından uzaklaştırdı. Hem de dışarıdaki izleyicinin de anlamasını sağlaması açısından önemli olduğunu düşünüyorum, " dedi.

"Anadolu Leoparı" filminin söyleşisi yönetmen Emre Kayiş, oyuncular Uğur Polat, Tansu Biçer, İpek Türktan, yapımcılar Olena Yershova Yıldız, Kanat Doğramacı ve Büke Akşehirli'nin katılımıyla gerçekleşti.

Emre Kayiş, "Bana göre değerli detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar ilgimi çekiyordu, belki onlardan bir tanesi de kendimim diye düşünüyorum. Soyu tükenmekte olan, değerleri ve hisleri bakımından başka bir zamanı temsil eden, bu dünyayla senkronize olamayan bir insanı merkeze yerleştirmek, Ankara için önemli bir sembol olan hayvanat bahçesi ile bir mikro kozmos kurarak, politik tarafında da dair belirli bir gönderme içeren bir evren oluşturmak istedim, " dedi.

Uğur Polat, "Filmdeki karakterimle büyük bir bağ kurdum, ben de Ankara'da büyüdüm, bir vefa da aslında, geçmişe özlem de var. Şimdi olmayan hayvanat bahçesi o jenerasyon için önemli bir mekandı. Şu anda milyonlarca doların gömüldüğü çöplük halinde. Evet karakterim Fikret gibilerin nesli tükeniyor. Benim de dahil olduğum bir kuşaktan Fikret. Her biri bir yere savrulmuş, geçmişte çok mücadeleler vermiş, idealist yola çıkmış ve fakat savrulmuş bir kuşaktan. 40'ın üzerinde film çektim, bu film çok özel bir film olarak benimle yaşayacak, " dedi.

Tansu Biçer, "Savcı karakteri aslında hepimizin kafasında oluşturduğu klasik savcı karakterine hiç uymuyor, Emre öyle yapmak istemedi. Ne kadarı gerçek ne kadarı hayal ürünü bilmediğimiz hikayeler anlatan, botanikle ilgilenen, kendince bir dünyası olan ama geldiği yeri unutmamış birisi. Fikret'in ruh halini de iyi anlıyor. Sinemada uzun monologlar oynamak, zor şeyler denemek hem zordu hem de çok güzeldi. Benim için de renkli ve çalışması zevkliydi, dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yönetmen Necip Çağhan Özdemir imzalı "Bembeyaz" filmi ile Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun yönettikleri "Birlikte Öleceğiz" filmi Türkiye'deki ilk gösterimlerini festival kapsamında gerçekleştirdiler. "Bembeyaz" filminin gösterimine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer de katıldı.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Clio Barnard'ın yazıp yönettiği "Ali ve Ava/ Ali & Ava" ve Fred Baillif'in Berlin Film Festivali'nde gençlik ödülünün sahibi filmi "Aile/ The Fam" gösterildi. "Aile/ The Fam" filminin gösterimi sonrasında izleyiciyle buluşan yönetmen Fred Baillif, gençleri koruma amacıyla inşa edilen sistemin sorunlarını açık yüreklilikle gözler önüne serdiği filmi için, "Ben ne kadar iyi yazarsam yazayım bu hikayeyi içeriden bilen oyuncularla çalışmam gerektiği için profesyonel olmayan oyuncularla çalıştım. Filmin ve oyuncuların hazırlanma süreci iki yılı buldu. Oyuncuların neredeyse tamamı sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığım yetiştirme yurdunda kalan kızlar. Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığım dönemden gelen birikimimi kullandım elbette ama bu bir kurmaca bir film, karakterlerin gerçek yaşamlarından hikayeleri koymak istemedim. Cinsel istismar üzerine bir film yapmaya karar vermiştim ama hem doğrudan bu konu üzerine film yapmak kolay olmayacaktı hem de bunun üzerine zaten filmler yapılmıştı. Arka planda bu konuya değinmenin daha doğru olacağını düşündüm, " dedi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinden "Vatansız" gösterimi sonrasında yönetmen Esra Yıldız ile Engin Palabıyık moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi. Esra Yıldız, "Ben teşekkür ederim burada olduğunuz için. Biliyorsunuz, belgesel film yapmanın koşulları çok zor. Yıllar geçiyor aynı meseleler devam ediyor; basın özgürlüğü, göç konusu, yabancılara karşı bakış açısı… Benim filmi bitirip bitirip bıraktığım zamandan sonra bile, aslında bugün bunlar çok daha fazla tartışılıyor. Bu çok uzun yolculukta ben bu belgeseli açık havada yıldızların altında göstereceğimizi tahayyül bile edemezdim o yüzden size festivale ve bu belgeseli anlamlı kılan sizlere çok teşekkür ediyorum, " dedi.

Volkan Üce, "Her Şey Dahil" adlı belgeselinin gösterimi sonrası gerçekleşen söyleşide, "Belgesel filmin senaryosu çok zor yazılır, tam olarak diyalog yazamazsın belgeselde. Çok geniş bir tretman yazdım. Ben belgeseldeki oteli mikro kozmos olarak görüyorum. Dünyada sevmediğim çoğu şeyi büyütülmüş biçimde filmin içinde görüyorum. Filmdeki karakterler Hakan ve İsmail'i dışarıdan gelen, bu dünyayı bilmeyen, bu dünyayı ve düzeni keşfetmeye gelen insanlar olarak yansıtmaya çalıştım, " dedi.

Festivalde Bugün!

Festival güne Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Bembeyaz" filmiyle yarışan Necip Çağhan Özdemir'in ekibiyle birlikte katılacağı, saat 11. 00'da Balerin Cafe'de gerçekleşecek söyleşi ile başlayacak. Saat 12. 00'da ise Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu ekibiyle birlikte "Birlikte Öleceğiz" filminin söyleşisi için Balerin Cafe'de olacak.

Festivalde bugün yarışma filmlerinin gösterimleri sona erecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Ali Tansu Turhan'ın sinemaya içeriden bakan bir hikaye anlattığı, seyirciyi hayatın mı filmlere, filmlerin mi hayata etki ettigˆi sorusu u¨zerine du¨s¸u¨ndu¨rdüğü filmi "Diyalog" 19. 15'te, babasının cenazesi için geldiği kasabada işlenen cinayete tanık olan bir adamı konu alan, Tayfun Pirselimoğlu imzalı "Kerr" 21. 45'te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici ile buluşacak. "Diyalog" 19. 30'da, "Kerr" 22. 00'da AKM Aspendos salonunda da gösterilecek.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Levan Koguashvili'nin bir çeteyle başı dertte olan oğluna yardım etmek için Tiflis'ten Brooklyn'e seyahate eden eski güreşçi Kakhi'nin hikayesini anlattığı, Tribeca Film Festivali'nden En İyi Film, En İyi Senaryo ve başroldeki Levan Tedaishvili'ne En İyi Oyuncu ödülü kazandıran filmi "4. Sokaktaki Pansiyon/ Brighton 4th" 19. 15'te, Manuel Nieto Zas'ın Cannes Film Festivali'nde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen, çağdaş Uruguay'ın ekonomik ve sosyal karşıtlıklarına iki adamın dostlukları aracılığıyla baktığı, sınıf ve vicdan üzerine filmi "İşçi ve Patron/ The Employer And The Employee" 21: 45'te Türkiye'de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyici karşısına çıkacak. 4. "Sokaktaki Pansiyon/ Brighton 4th" filminin gösterimi sonrasında yönetmen Levan Koguashvili'nin katılımıyla söyleşi yapılacak.

Didem Şahin'in kişisel tarihinden yola çıkarak oluşturduğu ve göç olgusuna öznel bir yaklaşım sunduğu "Acı ve Tatlı" 19. 15'te, Tayfun Belet'in Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nın masalsı atmosferinden bugün geldiği hali gözler önüne serdiği belgeseli "Unkapanı: Bitmeyen Masal" 21. 45'te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz izlenebilecek. Belgesel film gösterimleri sonrasında Didem Şahin ve Tayfun Belet seyircilerin sorularını yanıtlamak üzere açık hava sinemasında olacaklar.

Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde bugün Emin Alper ve Senem Erdine, Aslı Ildır moderatörlüğünde "Sinematek ve Seyir Kültürü" üzerine bir sohbet gerçekleştirecekler. Sohbet, saat 14. 00'da festivalin YouTube kanalından izlenebilir.

Forum+ Etkinliklerinde Bugün

Forum+ kapsamında saat 11. 30'da yapımcılara eğitim, proje geliştirme, ağ kurma olanağı sağlayan EAVE ve Kültür için Alan işbirliğiyle Álvaro Vega tarafından verilecek "Pazarlama ve İzleyici Kitlesi Oluşturma" atölyesinde, filmlerin çekim aşamasından vizyon sürecine uzanan tanıtım planı üzerine konuşulacak. Atölyeye katılım bu link üzerinden sağlanabilir.

"İnci Küpeli Kız", "Uğultulu Tepeler" gibi eserleri sinemaya uyarlayan ve BAFTA adaylığı bulunan senarist Olivia Hetreed, saat 14. 30'da bir ustalık sınıfı ile Forum+'nın konuğu olacak. Kitap uyarlamaları üzerine "Edebi Eserleri Perdeye Uyarlama" başlığı altında Kültür için Alan işbirliğiyle zoom üzerinden gerçekleşecek konuşmada Türkiye edebiyatına da değinilecek.

Daire Creative'den Arda Aktaş tarafından verilecek olan "Film Pazarlamasında Afiş Tasarımı" atölyesi ise saat 16. 00'da yine zoom üzerinden gerçekleşecek.

Film Forum'da Ödüller Sahiplerini Buldu!

Antalya Film Forum'da ödüller, Damla Sönmez'in sunduğu tören ile açıklandı. Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 4 Ekim'de başlayan Antalya Film Forum'da bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin TL değerinde maddi ödülün yanı sıra ayni ödüller de sahiplerini buldu.

Sefa Öztürk'ün yönettiği "Gülüşün Ömre Bedel" ve Doğu Yaşar Akal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Tussifed" adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödüllü Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü'nü kazanırken; Sertaç Koyuncu yönetmenliğindeki "Yeryüzünden" adlı proje, Film Standartları Post- Prodüksiyon Ödülü'nü kazandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından Merve Kuş Mataracı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Üç Metre" adlı projeye Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü ile 30 bin TL destek sunuldu.

Çiğdem Sezgin'in "Suna" adlı projesi, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü'nü ve Maryna Er Gorbach'ın "Klondike" adlı projesi, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü, Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" adı projesine, Creative Production Renk Düzenleme Ödülü ise Orçun Köksal'ın "Bars" adlı projesine verildi.

Pınar Fontini'nin "Filmin Adı Ne? " adlı projesi 30 bin TL ve Eylem Kaftan'ın "Bir Gün, 365 Saat" adlı projesi 30 bin TL değerinde olmak üzere toplam 60 bin TL değerindeki Belgesel Work-in-Progress Ödülleri'ni aldılar. "Bir Gün, 365 Saat" aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü de kazandı. Gürcan Keltek'in "Horde" projesi ise Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü ve Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Salih Toprak'ın projesi "Barbar", 35 bin TL tutarındaki BluTv Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü'nü ve Color Up Renk Düzenleme Ödülü'nü kazandı. Ahmet İlker Coşkun ve Deniz Bayraktaroğlu'nun "Yanlış Kararlar Merkezi" adlı projeleri ise Daire Creative Sunum Dosyası Tasarım Ödülü'nü aldı.

150 bin TL tutarındaki Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü'nü, Halit Eke'nin yapımcı, yönetmen ve senaristi olduğu "Dünyamın Sonu" adlı film projesine verdi. "Dünyamın Sonu" ayrıca, Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.

Festivalde Yarın Gerçekleşecek Gösterimler!

Festivalde yarışma filmlerinin sona ermesiyle birlikte Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarında festivalin Özel Gösterimler bölümünde yer alan filmler izleyiciyle buluşacak.

Audrey Diwan'ın Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü ile dönen filmi "Kürtaj/ Happening" 19. 15'te, Ryüsuke Hamaguchi'nin bu yıl Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve FIPRESCI ödülleri kazanan filmi "Drive My Car" 21. 45'te Türkiye'de ilk kez Antalya'da Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında gösterilecek.

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan Mia Hansen-Løve'ın son filmi "Bergman Adası/ Bergman Island" Türkiye'de ilk kez 19. 15'te, usta yönetmen Asghar Farhadi'nin yıllar sonra İran'a dönüp Farsça çektiği, Cannes Film Festivali Jüri Büyük Ödülü'nü alan yeni filmi "Kahraman/ A Hero" 21. 45'te Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyici ile buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Muhittin Böcek

'in başkanlığını yaptığı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali

'nin idari direktörlüğünü

Cansel Tuncer

, yönetmenliğini

Ahmet Boyacıoğlu

üstlenirken, sanat yönetmenliğini

Başak Emre

yürütüyor.

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