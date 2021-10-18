Alman Christopher'ı Semerkand hayranlığı yollara düşürdü

İSTANBUL (İHA) - Almanya'nın Hannover şehrinde yaşayan Christopher Riharger(39), Semerkand'ı görme hevesiyle başladığı yolculuğuna dünya turuyla devam ediyor. Riharger, Asya'dan başladığı yolculuğa Türkiye üzerinden devam ederek Avrupa'ya geçmeyi hedefliyor.

Çin'in başkenti Pekin'den başladığı dünya turunda Christopher Riharger, çıktığı yolculukta iki hedefinden birinin Antik Dönem'de önemli bir şehir olan Semerkand'ı görmek olduğunu ifade etti. İlk hedefini gerçekleştiren Christopher Riharger, son hedefinin ise Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçmek olduğunu belirterek yolculuğuna Türkiye üzerinden devam ediyor.

Yolculuğunu Sinop üzerinden devam eden Christopher Riharger, Sinop'tan Ereğli'ye 3 ayda geçmeyi hedeflediği belirtti. Riharger'ın, Karadeniz üzerinden ulaşmayı planladığı İstanbul'a ulaştığında ise son hayali olarak iki yakayı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçmek.

Christopher Riharger konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "4 gündür Sinop'tayım. Sinop'u sevdim. Yolculuğum Türkeli, İnebolu, İstanbul son olarak Edirne. 3 ayda Edirne'ye gitmeyi planlıyorum. 3 haftada da Kastamonu Çatalzeytin'e varacağım. Karadeniz'den İstanbul'a, oradan Edirne'ye, sonra da sınırdan Yunanistan, Bulgaristan, Romanya üzerinden ilerleyerek Almanya'ya gideceğim" dedi.

İki yakayı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'ndan yürüyerek geçmek istediğini belirten Riharger, köprüde yürümek yasak olduğundan geçiş için izin istediğini de sözlerine ekledi. - SİNOP