Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18'inci yılında Bursa'da anıldı

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da Osmangazi Belediyesi, bağımsız Bosna Hersek Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 18'inci yıl dönümünde kızı Lejla Aksamija'nın katıldığı programla andı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 'Doğu ile Batı Arasında Aliya İzzetbegoviç Fotoğraf Sergisi' açılırken, düzenlenen panelde İzzetbegoviç'in kızı Lejla Aksamija, babasıyla olan hatıralarını anlattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına, Aliya İzzetbegoviç'in kızı Lejla Aksamija'nın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ile akademisyenler katıldı. Katılımcılara, Bosna savaşı ve Bosna halkının acılarının simgesi olan 'mavi kelebek' rozeti hediye edildi.

Uludağ Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde de Sarajevo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanjin Kodrıc ve Dr. Osman Arslan, siyasetçi ve aynı zamanda bir yazar olan İzzetbegoviç'in yaşadıklarını, verdiği mücadeleyi ve yaşamını detaylı olarak anlattılar. Babasının hayatının mücadeleyle geçtiğini ve çok çalıştığını kaydeden Lejla Aksamija ise "Avrupa'nın ve dünyanın siyaset sahnesinde bir yıldız gibi parlayan babam Aliya'nın eserlerini ve mirasını hatırlayan herkese, özellikle Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.