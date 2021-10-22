ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 22 Ekim 2021

ABONE OL ALİYA İZZETBEGOVİÇ ESENLER'DE ANILDI Esenler Belediyesi bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 18. yılında " Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi" konulu bir panel düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen panelin moderatörlüğünü araştırmacı- yazar Yıldırım Ağanoğlu üstlendi. Panele 20. 21, 22. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hüsnü Kılıç katıldı. Panele katılanlara İzzetbegoviç'in "İslam Deklaraasyonu" adlı kitabı hediye edildi.

ALİYA 16 YAŞINDAN İTİBAREN HAZIRLANDI Programda konuşan 20. 21, 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, Genç Müslümanlar Hareketi'nin Aliya için bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek "Bu hareket zamanla teşkilata, daha sonra partiye ardından Bosna Savaşı sırasında ülkenin savunmasında çok önemli hizmetler gördü. Aliya İzzetbegoviç, bu harekete 1941 senesinde katıldı. Henüz 16 yaşındaydı. Bu hareket, tamamen o topraklarda doğmuş otantik bir harekettir. Çağdaşlarıyla da ilişkisi olan ve o çağda İslam adına göreve konmuş bir harekettir. Aliya toplam 8 yıl hapis yattı ama oradada boş durmadı. Hapishanede de istişareler yaptı. Aliya için şu üç şey çok önemlidir: Ömür boyu İslam'ı kaynağından öğrenme, öğrendiği İslam'a yaşama hakkı verme ve halkı için verdiği özgürlük mücadelesi" ifadelerini kullandı.

SAVAŞI YÜREĞİMİZDE HİSSETTİK Araştırmacı-yazar Yıldırım Ağanoğlu, "Annem Üsküplü, babam ise Sancaklı. Akrabalarım Saraybosna'da yaşıyor. 1992-1996 Bosna Hersek Savaşı'nı yüreğimizde hissettik. Sevdiklerimizden haber alamadık. Her gün televizyonlarda katliam haberler ini izlemek bizleri çok üzüyordu" diyerek İzzetbegoviç ile tanışma hikayesini anlattı.

İSLAMİ RUH VE KÜLTÜRLE YETİŞTİ Dayanışma Vakfı Başkanı Hüsnü Kılıç ise "Bosna Savaşı, alelade bir toprak parçasının düşman işgalinden kurtuluşu değil, İslam'ın yeniden doğuşu, topyekün tüm insanlığı kuşatabilecek bir hareketin safhası olarak görüyorum. Aliya, sadece Bosna için değil bütün İslam dünyası için bir perspektif sunan bir ruh ve mücadele azmi telkin eden önemli bir şahsiyettir. Özellikle çocuk yaşından itibaren Kur'an'ı Kerim'in bir metinden ibaret olmadığını, bir hayat gerçeği olduğunu ifade etmiştir. Aliya'nın annesi İslami duyarlılığı yüksek olan muttaki biriydi. Bu nedenle Aliya, İslami bir ruh ve kültürle yetişti" diye konuştu.

Kaygılarınızı Çocuğunuza Yansıtmayın Esenler halkını her hafta alanında söz sahibi uzmanlarla buluşturan Esenler Belediyesi Aile Yaşam ve Danışma Merkezi (ESAYDAM) bu...

Göksu Esenler'i Duaya Davet Etti Esenler Belediyesi'nin Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bin aydan daha...

Azap Ayetlerinde Merhamet Vardır

"Mevlana'dan Öğütler" programında konuşan Mutasavvıf - Yazar Fatih Çıtlak, "Kuran'da azap ayetleri vardır. Bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman, bu...

Nizamülmülk Sezonunda Siyasetname Okumaları Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu'nun ilk Siyasetname Okumaları gerçekleşti. Prof. Dr. Kadir Canatan, siyasetnamelerin medeniyetin bir yansıması olduğunu söyledi... .

Habermetre - Son Dakika Haberleri