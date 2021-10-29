Aliağa'da Cumhuriyet coşkusu

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü, Aliağa'da da tören ve etkinliklerle kutlandı.

Her il ve ilçede olduğu gibi Aliağa ilçesinde de Cumhuriyet'in 98. yılı nedeniyle törenler vardı. Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlama programı, Cumhuriyet alanındaki törenle devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda öğrenci gruplarının yerlerini almaları ile birlikte Kaymakam Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun alanda halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ve Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Şehit Murat Coşkun Ortaokulu öğrencileri tarafından organize edilen gösteriler büyük beğeni topladı. Öğrencilerin "Cumhuriyet Korosu", ortaokul öğrencisi Özcan Ay'ın "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu şiiri ve halk oyunları gösterisi ile devam eden program, Engelsiz Mehteran Takımının mini konseri ve Aliağa Belediye Bandosu eşliğinde yapılan tören geçişiyle son buldu. Programın ardından Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) ile Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü (ALMOB) tarafından organize edilen gösteriler de programa renk kattı.

(İHA)