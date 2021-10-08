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Aliağa'da Camiler ve Din Görevlileri Haftasına özel program

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aliağa'da Camiler ve Din Görevlileri Haftasına özel program

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Aliağa İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir program gerçekleştirdi. Programa; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun ile Aliağa Müftülüğünde görevli din görevlileri katıldı. Din görevlilerinin kutsal ve sorumluluğu yüksek bir görevi icra ettiğini belirten İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, "Gönüllere taht kurmak, gönül yapmak, insanların hayatının bir düzene girmesinde en büyük mücadeleyi gösteren din görevlileridir" dedi.

Başkan Serkan Acar: "Biz aç kalırız; ama vatansız kalamayız"

Din görevlilerinin milletin her anında yanında olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, din görevlilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini söyledi.

Başkan Acar, "Kültür afatında sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizden istirhamım cemaatimize, toplumumuza, kültür afatından etkilenmemesi için sahip çıkmanızdır. Sizlere ciddi ihtiyacımız var. Biz aç kalırız; ama vatansız kalamayız. Milletimizi sizlere emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Önümüzdeki süreçte de Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Öte yandan Serkan Acar, din hizmetleri alanında başarı gösteren din görevlilerine başarı belgesi takdim etti. Yine Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi personeli tarafından da, tüm din görevlileri ile Kur'an kursu hocalarına hediyeler takdim edildi. Ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Fatih Camii'nde de Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. - İZMİR

Aliağa'da Camiler ve Din Görevlileri Haftasına özel program

Aliağa'da Camiler ve Din Görevlileri Haftasına özel program

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