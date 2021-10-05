ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belirtilen tarihte tamamlandı. Yılda iki kez düzenlenen sınavın ikincisi olan ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belirtilen tarihte tamamlandı. Yılda iki kez düzenlenen sınavın ikincisi olan ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖSYM'nin 2021 takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yılın son ALES başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

Sonuçları ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

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Haber: ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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