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Aksaray'da aşı kostümü giyen belediye personelinden aşıya davet

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da aşı kostümü giyen belediye personelinden aşıya davet

Sağlık Bakanlığının yayımladığı Türkiye Kovid-19 aşı tablosunda, İç Anadolu Bölgesinde turuncu olan tek il Aksaray'da, beledite personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkati çekmek aşı kostümü giydi.

AKSARAY (AA) - Sağlık Bakanlığının yayımladığı Türkiye Kovid-19 aşı tablosunda, İç Anadolu Bölgesinde turuncu olan tek il Aksaray'da, beledite personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkati çekmek aşı kostümü giydi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla aşı kostümü giyen personel, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki aşı çadırının yanında vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Kovid-19 aşısına farkındalık oluşturmak adına yapılan etkinlikte kostümlü personel, megafonla, "Sevgili vatandaşlar, lütfen aşılarımızı olalım, koronayı hayatımızda risk olmaktan çıkaralım. Gadasını aldıklarım sevdikleriniz için lütfen aşınızı olun." ifadeleriyle vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Aşı kostümü giyen Muharrem Selçuk, gazetecilere, Kovid-19'un Türkiye'de ilk görüldüğü günden itibaren Aksaray Belediyesi olarak yoğun bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Bu kapsamda üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Aksaray'ımızı baştan sona dezenfekte ederek yıkadık. Şu anda da ülkemizin gündeminde aşı var. Aksaray İç Anadolu bölgesindeki tek turuncu il. Bizler de farkındalık olması açısından aşı kostümü giyerek vatandaşlarımızın arasına daldık. Vatandaşlarımıza aşılarını olmaları veya tamamlamaları adına çağırıda bulunuyoruz. İnşallah tüm hemşerilerimiz bu çağrımıza kulak vererek bir an evvel aşılarını olurlar. Aşı tablosunda turuncu olan Aksaray'ı maviye döndürmemiz gerekiyor. İnşallah şehrimiz hak ettiği noktaya gelir, güzel ve sağlıklı günlere kavuşuruz. Vatandaşlarımız ilk önce bana şaşkınlıkla baktılar. Çünkü bu kostümle sokakta insan görmek normal değil. Vatandaşlarımız ilgiyle karşıladı. Aşı olmayan vatandaşlarımız için güzel bir farkındalık oldu."

Aksaray Üniversitesi öğrencisi Fatma Şener ise arkadaşlarıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na gezmeye geldiğini, aşı kampanyasını görerek ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Şener, "Aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Farkındalık için yapılan aşı kostümünü çok güzel buldum. Etkileyici olmuş. İnsanlar inşallah aşılarını yaptırır." dedi.???????

Eyüp Yücel de farkındalık için yapılan uygulamayı yerinde bulduğunu anlatarak, "3. doz aşımı yaptırdım. 4. doz aşının çıkması halinde onu da yaptıracağım. Tüm ülkemizin aşı yaptırması gerekiyor. Bu mikroptan ancak öyle kurtulacağız." diye konuştu.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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