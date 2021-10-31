"Akif Dostu Şehirler" Projesi

KASTAMONU (Habermetre) - İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı sebebiyle ÇAFAD tarafından yapılan ve Çanakkale, Bursa, Kastamonu, Ankara, Antakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek "Akif Dostu Şehirler" Projesinin Çanakkale ayağı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif ERSOY İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programa; Vali İlhami AKTAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan GÖLCÜK, HALKSAM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ŞENOL, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Akademisi Müdürü Erdinç ERTÜZÜN, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet ÇELİK, Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) Başkanı Selim Yazan ve izleticiler katıldı.

İçişleri Bakanlığı PRODES tarafından desteklenen projede Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KURTOĞLU tarafından Mehmet Akif ERSOY ile ilgili bir söyleşi yapıldı.

Yapılan söyleşinin ardından Mehmet Akif ERSOY şiirlerinden oluşan besteler ve Mehmet Akif ERSOY'un sevdiği şarkılar icra edildi.

Program sonunda Vali İlhami AKTAŞ, projenin önemine değinerek "Akif Dostu Şehirler" projesinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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