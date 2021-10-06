Akif dizisi İzmit'te Seka film platosunda çekiliyor

İZMİT'te bulunan Seka film platosunda, TRT için ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan 'Akif' isimli dizinin çekimleri sürüyor. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın, yapımcı ve senaristliğini ise Uğur Uzunok'un yaptığı, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemin öncesi ve sonrasını anlatacak dizinin kadrosunda Fikret Kuşkan ve Özge Borak gibi oyuncular yer alıyor.

Seka Film Platosunda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının önemli yıllarını konu alan 'Akif' isimli dizinin çekimleri sürüyor. Başrolde Fikret Kuşkan'ın yer aldığı dizi, TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak. Şu anda 13 bölüm olarak planlanan dizide Fikret Kuşkan Mehmet Akif Ersoy'u, Özge Borak ise ünlü şairin eşi İsmet Hanım'ı canlandıracak.

"Bu sene İstiklal Marşı'nın yazılışının 100'üncü yılı dolayısıyla Mehmet Akif ile alakalı dizi yapılması gerekiyordu. Ben de açıkçası 10 yıl önce Mehmet Akif ile ilgili bir proje yapmıştım. Bu konuda oldukça birikimimiz vardı. Hemen hemen Akif ile ilgili her şeyi okuduk. Hatta Akif'in vefat ettiği apartmanın müze oluşuna ilişkin bir kampanyamız olmuştu. Kültür Bakanlığı orayı müze olarak tahsis etti. Mehmet Akif ile alakalı çok eskiden beri ona bir yakınlığımız var. Bu da aslında projenin ortaya çıkmasına sebep oldu."