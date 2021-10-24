AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, fidan üreticileriyle buluştu

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Samandağ ilçesinde fidan üreticileriyle bir araya geldi.

Yayman, Fidanlı Mahallesi'nde fidan üretim merkezini gezerek yetkilerden bilgi aldı.

Fidanlı'nın Türkiye'ye örnek olması gereken bir yer olduğunu ifade eden Yayman, burada yılda 25 milyon fidan üretimi yapıldığını söyledi.

Burada yetiştirilen fidanların kamu kurumları ve belediyeler tarafından alınması konusunda çağrıda bulunan Yayman, "Fidanlı ile gurur duyuyoruz çünkü burada insanlar inanılmaz bir iş yapıyorlar. Onlarla iftihar ediyoruz. Onların problemi bizim problemimiz. Burada sulama problemleri var, Büyük Karaçay ile inşallah sulama problemlerini çözeceğiz. Bu fidanların markalaşması ve Fidanlı markasıyla bütün Türkiye'ye yayılması konusunda üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Samandağ Tarım ve Orman Müdürü Öner Sertkol da ilçede 7 mahallede fidan üretimi yapıldığını ve Türkiye üretiminin yüzde 5'inin buradan karşılandığını dile getirdi.

Fidanlı Mahallesi Muhtarı Serkan Mışraklı, ziyareti dolayısıyla Yayman'a teşekkür ederek yaşadıkları sıkıntıların çözümüyle ilgili destek beklediklerini söyledi.

Ziyarette Yayman'a AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir de eşlik etti.