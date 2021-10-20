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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan'dan AA Bursa Bölge Müdürlüğüne ziyaret

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan'dan AA Bursa Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.

BURSA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, kurumun çalışmalarını anlatan Doğan, yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi.

Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğan'a AA'nın hazırladığı 2020 Almanağı hediye etti.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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