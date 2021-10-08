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Ahmet Kural Kıbrıs Zafere Doğru'ndaki performansıyla çok konuşulacak

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Ahmet Kural Kıbrıs Zafere Doğru'ndaki performansıyla çok konuşulacak

Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Kıbrıs Zafere Doğru" 15 Ekim Cuma günü TRT 1'de başlıyor.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper

Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekçiliği ve çarpıcılığıyla ekranlara geleceği dizinin yeni sezonunda Kıbrıslı Türkler'in zafere doğru yürüdüğü zorlumücadelesi izleyiciyle buluşacak.

Kemal Dereli Yeminli Mücahit Olarak Ön Cephede Savaşacak

Dizide başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın hayat verdiği Kemal Dereli yeni bölümlerde vatanı için ön safta savaşacak. Ailesi ve çocuklarını geride bırakarak Erenköy'de silah arkadaşlarıyla birlikte çarpışacak olan Kemal, yeni sezonda mücadelesine yeminli mücahit olarak devam edecek. Zorlu savaş sahneleriyle dikkat çekecek dizi için Ahmet Kural, 1964 yılında tarihe Kıbrıs Türkleri'nin şanlı Erenköy Direnişi olarak geçen dönemi kaynaklarından araştırarak hazırlandı.

İnci Dereli Vatanı İçin Mücadele Ediyor…

Dizide sevilen oyuncu Pelin Karahan, Kemal Dereli'nin eşi İnci Dereli'ye hayat veriyor. İlk sezonda Samson'un tutsağı olan ve kızı ile verdiği hayatta kalma mücadelesiyle izleyenleri hayran bırakan İnci yeni sezonda da vatanı için mücadele etmeye devam ediyor. Kıbrıs Rumları'nın alı koyduğu tutsakları kurtarmak için önemli görevler alacak olan İnci'nin hayatı pahasına verdiği mücadele yeni sezonda izleyenlerin beğenisini toplayacak.

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Haber: Ahmet Kural Kıbrıs Zafere Doğru'ndaki performansıyla çok konuşulacak - Haberler Magazin
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