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Afyonkarahisarlı genç Almanya'da aşı kampanyasına gönüllü destek veriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Afyonkarahisarlı genç Almanya'da aşı kampanyasına gönüllü destek veriyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Reşadiye köyünden yaklaşık 20 yıl önce Almanya'nın Rasttatt şehrine giden orada yaşayan Ünlü ailesinin 16 yaşındaki çocuğu Rastat Belediyesi tarafından korona virüs aşısına kampanyasına destek vermek amacıyla billboardlara verdiği ilanlar için gönüllü...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Reşadiye köyünden yaklaşık 20 yıl önce Almanya'nın Rasttatt şehrine giden orada yaşayan Ünlü ailesinin 16 yaşındaki çocuğu Rastat Belediyesi tarafından korona virüs aşısına kampanyasına destek vermek amacıyla billboardlara verdiği ilanlar için gönüllü çalışmaya başladı.

Rasttat'da yaşayan gurbetçi işçi Metin Ünlü'nün üç çocuğundan en küçüğü olan 16 yaşındaki Kenen Ünlü, Rastttat Belediyesi Gençlik Kolları'nda görev yapıyor. Kenen Ünlü, kampanyaya deste verdiği için kendisi gurur duyduğunu ifade ederek, "Ben gurbetçi bir ailenin çocuğuyum, belediyenin daveti üzerine Covit-19 aşı kampanyasına destek olmak için çalışmalara katılıyorum ve öğrenciyim. Afişlerle Hem Alman vatandaşlara hem de gurbetçi Türk vatandaşlarına aşının faydalarını anlatıyoruz, Almanya'da ağabeylerimiz, ablalarımız önemli görevler almışlar, bizde olarak çalışmak dışında Almanya'da hem siyasette hem ticarette başarılı olmak istiyoruz. Almanya'da bana kendimi ifade etme fırsatını verdiği için İhlas Haber Ajansı'na (İHA) teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber: Afyonkarahisarlı genç Almanya'da aşı kampanyasına gönüllü destek veriyor - Haberler
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