Afganistan'daki görevi sona eren Alman ordusuna meşaleli tören - Haberler
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Afganistan'daki görevi sona eren Alman ordusuna meşaleli tören

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Afganistan'daki görevi sona eren Alman ordusuna meşaleli tören

Afganistan'daki görevlerinin sona ermesinin ardından Alman askerleri başkent Berlin'de düzenlenen meşaleli törenle onurlandırıldı.

Afganistan'daki görevlerinin sona ermesinin ardından Alman askerleri başkent Berlin'de düzenlenen meşaleli törenle onurlandırıldı.

Afganistan'da 2001 yılından bu yana görev yapmış olan Alman ordusu mensupları başkent Berlin'de düzenlenen törenle onurlandırıldı. Reichstag binası önünde yapılan meşaleli törene, Afganistan'da görev yapmış Alman ordusu mensuplarını temsilen 200 asker katıldı.

Federal Savunma Bakanlığı'nda Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in konuşmalarının ardından Parlamento Başkanı Wolfgang Schauble'nin daveti üzerine Federal Meclis'te bir resepsiyon düzenlendi. Steinmeier yaptığı konuşmada, "Bundeswehr, politikacıların yapmasını söylediği her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

Askerlere Meclis adına teşekkür eden Schauble ise, "Verdiğimiz görev umduğumuz gibi yerine getirilemedi" dedi.

Bu törenin gereksiz olduğunu dile getiren Sol Partisi milletvekili Tobias Pflüger, Afganistan misyonunun tamamen başarısız olduğunu ifade etti.

Alman askerleri 2001'den bu yana Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) ve daha sonra Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'da bulunuyordu. Afganistan'da 20 yıl görev yapan 93 bin Alman askerlerinden 59'u hayatını kaybetti. - KÖLN

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