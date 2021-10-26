AFAD Masa Başı Tatbikatı Valimiz Abdullah Ayaz Başkanlığında Yapıldı

ÇANKIRI (Habermetre) - Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından "Çankırı Afet Müdahale Planı" kapsamında Masa Başı Tatbikatı yapıldı. AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Valimiz Abdullah AYAZ'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN, İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu GENÇ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan YILDIZ, AFAD İl Müdürü Abdullah ÖZÇELİK, ilgili daire müdürleri ve diğer ilgililer katıldı. Valimiz Abdullah AYAZ'ın konuşmasıyla başlayan tatbikatta İlimizde afet ve acil durumlarda barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan hazırlıklar ele alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah ÖZÇELİK de bir sunum yaparak, Çankırı'da tüm kurum ve bireyleri ile koordineli olarak afete hazır olmak için bu tatbikatların her yıl yapılacağını belirtti.

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