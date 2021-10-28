ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yılmaz'ın 'AB projesi' kabul edildi

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz'ın yazdığı 'Key to Information Treasure in Digital World-Digital Literacy in Higher Education' adlı Erasmus+ projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Yükseköğretimde iş birliği ortaklıkları kapsamında 206 bin euro bütçe ile kabul edilen projede, Türkiye'den ADÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yurtdışından Bulgaristan Trakia Üniversitesi, İtalya ve Fransa'dan iki eğitim kurumu proje partnerleri olarak görev alacak. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - AYDIN

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