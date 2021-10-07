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Adidas, Xbox'dan ilham alarak spor ayakkabı tasarladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Adidas, Xbox'dan ilham alarak spor ayakkabı tasarladı

Microsoft, sınırlı sayıda üretilecek Xbox spor ayakkabılarını tasarlamak için Adidas ile iş birliği içerisine girdi. Adidas, Xbox konsolunun orijinal sürümünden bu yana geçen 20. yılına özel olarak ayakkabıyı tasarladı. Xbox'dan ilham alınan ayakkabılar bu yıl içerisinde satışa sunulacak.

Xbox tarafından Adidas Originals – 20 Years of Play başlıklı lansman fragmanı yayınlandı. 2000'li yılların başında ilk Xbox konsolunun lansmanını yaptığında en yaygın olan oyun ve kaykay kültürünü ele aldılar. Xbox'ın yayınladığı videoda 2001 yılına dair eski filmlerle kaydedilmiş tarzda Xbox 20th Forum Tech Spor ayakkabıyla kaykay süren ve xbox'ın halo temalı ilk konsolunda oyun oynayan gençler gözükmekte.

Adidas, Xbox'dan ilham alarak spor ayakkabı tasarladı

Xbox internet sitesinde Adidas ile ortaklığına dair paylaştığı metinde şu sözlere yer verdi:

"Bu, Adidas ile ortaklığımızın sadece başlangıcı ve önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu yılın sonlarında hayranlarımız tarafından satın alınabilecek ilk spor ayakkabı da dahil olmak üzere geçmiş ve şimdiki Xbox konsol nesillerinden ilham alan ek spor ayakkabıları piyasaya sürülecek."

"Xbox'ı dünya çapında aileniz ve arkadaşlarınızla oynamak için en iyi yer haline getirdiğiniz için topluluğumuza teşekkür ederiz. 20. yıldönümümüzü sizinle ve Adidas ortaklığımızla kutlamaya devam edeceğimiz için heyecanlıyız"

Adidas'ın çıkardığı ayakkabı Microsoft'un Xbox bölümünden gelen ilk ayakkabı çabası da değil, çünkü yıllar önce Halo 4'ün piyasaya sürülmesini kutlamak için Globe ile işbirliği yaptı, Nike ile yapılan bir ortaklık ise karanlıkta parlayan bir çift Xbox Air Jordan üretmişlerdi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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