Adidas, Xbox'dan ilham alarak spor ayakkabı tasarladı

Xbox tarafından Adidas Originals – 20 Years of Play başlıklı lansman fragmanı yayınlandı. 2000'li yılların başında ilk Xbox konsolunun lansmanını yaptığında en yaygın olan oyun ve kaykay kültürünü ele aldılar. Xbox'ın yayınladığı videoda 2001 yılına dair eski filmlerle kaydedilmiş tarzda Xbox 20th Forum Tech Spor ayakkabıyla kaykay süren ve xbox'ın halo temalı ilk konsolunda oyun oynayan gençler gözükmekte.

"BU, ADIDAS İLE ORTAKLIĞIMIZIN SADECE BAŞLANGICI"

Xbox internet sitesinde Adidas ile ortaklığına dair paylaştığı metinde şu sözlere yer verdi:

"Bu, Adidas ile ortaklığımızın sadece başlangıcı ve önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu yılın sonlarında hayranlarımız tarafından satın alınabilecek ilk spor ayakkabı da dahil olmak üzere geçmiş ve şimdiki Xbox konsol nesillerinden ilham alan ek spor ayakkabıları piyasaya sürülecek."

"Xbox'ı dünya çapında aileniz ve arkadaşlarınızla oynamak için en iyi yer haline getirdiğiniz için topluluğumuza teşekkür ederiz. 20. yıldönümümüzü sizinle ve Adidas ortaklığımızla kutlamaya devam edeceğimiz için heyecanlıyız"

DAHA ÖNCE DE NIKE İLE ANLAŞMIŞTI

Adidas'ın çıkardığı ayakkabı Microsoft'un Xbox bölümünden gelen ilk ayakkabı çabası da değil, çünkü yıllar önce Halo 4'ün piyasaya sürülmesini kutlamak için Globe ile işbirliği yaptı, Nike ile yapılan bir ortaklık ise karanlıkta parlayan bir çift Xbox Air Jordan üretmişlerdi.

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SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Microsoft'un hediyeleri vermek için kullanacağı sınırlı sayıda üretilen bir spor ayakkabı gibi görünse de, bu yılın sonlarında satın alınabilecek ayrı bir Xbox esintili spor ayakkabı da olacak. Xbox pazarlama müdürü James Monosmith, "Bu, Adidas ile ortaklığımızın sadece başlangıcı ve önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu yılın sonlarında hayranlarımız tarafından satın alınabilecek ilk spor ayakkabı da dahil olmak üzere geçmiş ve şimdiki Xbox konsol nesillerinden ilham alan ek spor ayakkabılar satışa çıkacak."

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