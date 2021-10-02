Adana'da kadın futbol takımları dostluk maçı yaptı

ADANA (AA) - Adana'da Sporla Uyum Projesi kapsamında İdman Kız Yurdu Spor Kulübü ile Türk Kızılay Toplum Merkezi Gönüllü Göçmenler Kadın Takımı dostluk maçı yaptı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, insanlar arasında iletişim sağlanması için bir çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sporun evrensel bir dil olduğunu belirten Saygılı, "Bunu Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki göç bölgelerinde, göç alan yerlerde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Dostluk maçına Adana İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen ve Adana Amatör Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taylancı da katıldı.

Maç sonunda sporculara madalya verildi.