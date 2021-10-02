Adana'da kadın futbol takımları dostluk maçı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kadın futbol takımları dostluk maçı yaptı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana'da kadın futbol takımları dostluk maçı yaptı

Adana'da Sporla Uyum Projesi kapsamında İdman Kız Yurdu Spor Kulübü ile Türk Kızılay Toplum Merkezi Gönüllü Göçmenler Kadın Takımı dostluk maçı yaptı.

ADANA (AA) - Adana'da Sporla Uyum Projesi kapsamında İdman Kız Yurdu Spor Kulübü ile Türk Kızılay Toplum Merkezi Gönüllü Göçmenler Kadın Takımı dostluk maçı yaptı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, insanlar arasında iletişim sağlanması için bir çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sporun evrensel bir dil olduğunu belirten Saygılı, "Bunu Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki göç bölgelerinde, göç alan yerlerde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Dostluk maçına Adana İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen ve Adana Amatör Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Taylancı da katıldı.

Maç sonunda sporculara madalya verildi.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
Yiyecek bulmak için Sarıkamış ilçesine inen boz ayı, çöp konteynerlerini karıştırdı

Yiyecek bulmak için Sarıkamış ilçesine inen boz ayı, çöp konteynerlerini karıştırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seren Serengil Numan Kurtulmuş
Magazin Seda Sayan Özge Özder Seren Serengil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Lionel Messi
Tüm Haberler Mehmet Nuri Ersoy Ersin Tatar Zafer Kurugöl Esra Erol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da kadın futbol takımları dostluk maçı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:33:40. #1.11#