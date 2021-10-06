Adana Barosu, İstanbul'da hayvanlara şiddet uygulayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri, İstanbul'da yaşanan 2 ayrı olayda hayvanlara eziyet ettiği ileri sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ali Mert Karakılçık ve komisyon üyeleri, İstanbul'da 2 ayrı olayda köpeklere "acımasız ve zalimce muamele" yapıldığı iddiasıyla ilgili hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini Adana Cumhuriyet Savcılığı'na verdi.

Komisyon Başkanı Karakılçık, suç duyurusu sonrası yaptığı basın açıklamasında, İstanbul'da bir doktorun köpeğine işkence etmesi ve başka bir olayda sokak köpeğinin dövülmesi ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, insani ve vicdani olguları bir kenara bırakarak hayvanlara yapılan saldırılara seyirci kalmayacağız. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılması, hak ettikleri cezayı almaları noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.