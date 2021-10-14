Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek - Haberler
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Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel
Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün İBB Meclisi'ndeki konuşması Adalar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımın altına bir vatandaş "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" diye yorum yapınca resmi belediye hesabı ise "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 2'nci oturumu Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Mecliste söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yaptığı konuşma, Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

RESMİ BELEDİYE HESABINDAN "TEK İCRAATI YEMEK İÇMEK" YANITI

Konuşma paylaşımının hemen altına bir vatandaş "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" diye yorum bıraktı. Adalar Belediyesi resmi sayfası ise bu yoruma çok ilginç bir yanıt vererek "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" ifadelerini kullandı.

Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek

VERİLEN YANIT DAKİKALAR İÇİNDE SİLİNDİ

Bu yanıt resmi belediye hesabı tarafından dakikalar içinde silinirken olayın ekran görüntüsü ise ilk yorumu yazan vatandaş tarafından kaydedildi. Söz konusu vatandaş, paylaşımında şunları söyledi:

"Dün gece Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün konuşmasını Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yayımlandı. Ben de altına yorum yaptım. Adalar Belediyesi resmi hesabını yöneten şahıs bana cevap yazdı ancak hemen sildi. Ama ekran görüntüsünü çoktan almıştım. Öncelikle Adalar Belediyesi'nde çalışan sayfa yöneticisini tebrik ederim. Gerçek duygularını paylaştığı için silmek zorunda kalsa bile Erdem Gül'ün işe yaramaz biri olduğunun farkında. Adam boş beleş yaşayıp bir de maaş alıp hak, hukuk ve adaletten bahsediyor"

Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek

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Emre İliksiz
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