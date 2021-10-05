Ada Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Ada Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Ada Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Baht Oyunu'nda Ada Tözün (Akcan) karakteri en sevilen karakterlerden biri oldu. İzleyiciler internetteAda Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularını gündeme getirdi. Peki, Ada Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? detaylar haberimizde...

Bursalı bir ailenin kızı olan Baht Oyunu dizisinin Ada karakteri izleyiciler tarafından Ada Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları ile araştırıldı. Haber imizde sizler için Ada Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yer verdik. Detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ada, Bursalı bir ailenin kızı. Babasını henu¨z birkac¸ aylıkken, annesini ise 12 yas¸larındayken kaybetmis¸. I·ki teyzesi ve enis¸tesiyle bu¨yu¨mu¨s¸. Ku¨c¸u¨k bir kasabada ve bu¨yu¨k bir ailede bu¨yu¨mesinden dolayı sosyal bagˆları c¸ok kuvvetli. Herkesle c¸ok kolay iletis¸im kurar ve bundan zevk alır. Çok giris¸ken ve egˆlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konus¸ur. Go¨zlem yetenegˆi gu¨c¸lu¨du¨r. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu go¨zlem yetenegˆinden beslenir.

Baht Oyunu'nda Ada Tözün Akcan karakterini canlandıran oyuncu, 1999 doğumlu Cemre Baysel'dir.

Cemre Baysel 5 Şubat 1999, İzmir doğumlu Türk oyuncudur.

Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'ın karşısında başrolde yer aldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ada Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli?

2014-2016: Yeşil Deniz/ Gonca Makasçı rolü (Yardımcı oyuncu)
2017: İsimsizler/ Gülperi rolü (Yardımcı oyuncu)
2017-2018: Payitaht Abdülhamid /Firuze rolü (Yardımcı oyuncu)
2018-2019: Elimi Bırakma/ Melis Çelen rolü (Yardımcı oyuncu)
2020: Ramo/ Fatoş rolü (Yardımcı oyuncu)
2020-2021: Sol Yanım/ Biricik Ergün rolü (Başrol oyuncu)
2021: Baht Oyunu/ Ada Tözün rolü (Başrol oyuncu)

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Haber: Ada Tözün Akcan kimdir? Baht Oyunu oyuncusu Ada Tözün Akcan gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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