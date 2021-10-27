8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma sempozyumu başladı

NEVŞEHİR (Bültenler) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesindeki 13 üniversitenin birlikteliğiyle oluşan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) iş birliğiyle 'Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu'nun 8.si, 2021 UNİKOP Dönem Başkanlığını yürüten Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Üç gün sürecek sempozyumun açılışına; KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, UNİKOP Dönem Başkanı ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Konya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Arslan ile akademisyenler, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

"UNİKOP üniversitelere 29 Milyon TL'lik Destek"

Üniversitelerin; sahip oldukları güçlü bilgi, deneyim ve uzmanlık kapasitesi ile bölgesel kalkınmanın önemli yapı taşlarından biri olduğunu, sürdürülebilir kalkınmada üniversiteler eliyle oluşturulan etkinin yakın coğrafi bölgelere de hızla yayıldığına dikkat çeken KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Bölgesel ihtiyaçlar ve üniversitelerimizin potansiyelleri göz önünde bulundurularak, özellikle bölge üniversitelerimizin uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler başta olmak üzere; enerji alanında yerli ve milli imkanlarla temiz enerji üretimine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve enerji verimliliği, tarımsal üretimde kullanılacak modern tekniklerin uygulanması, girişimcilik ve çeşitli kültürel ve sosyal konuların desteklenmesi amacıyla yürütülen çeşitli projelere yaklaşık 29 milyon TL'lik bir destek sağladık. 2021-2023 Bölge Kalkınma Programı kapsamında da bu tür projelere vereceğimiz destekler ile ülke hedeflerimizi adım adım gerçekleştireceğiz. UNİKOP Sempozyumları, içerdiği konular itibariyle disiplinler arası iletişim sağlamada önemli bir dinamiğimizi oluşturmaktadır. Bugün burada toplanmamıza vesile olan bu sempozyum bünyesinde tarım, alternatif enerji kaynakları, küresel ekonomik güvenlik, bilişim teknolojileri ve siber güvenlik, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler ve turizm konularında çeşitli bildiri çalışmalarının sunumları gerçekleştirilecektir. Bu başlıklar altında akademik camiada yapılan çalışmalar paylaşılarak, teorik bilgilerin pratiğe aktarılması adına önemli katkı sağlanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından büyük önem arz ettiğine değinen KOP İdaresi Başkanı Şahin; "Üretim teknolojilerinde yaşanacak gelişmeler, sürdürülebilir ve çevre dostu endüstri devrimini ülkemizde tetikleyebilir. Yenilenebilir enerji kaynakları yönünden zengin olan Türkiye, yeşil enerji ile düşük karbonlu üretim potansiyeli sayesinde yüksek karbonlu üretim yapan ülkelere göre avantajlı konuma gelebilir. Üniversitelerimizin yapacağı çalışma ve rehberlik ile KOP bölge illeri olarak bu fırsatı iyi değerlendirmelidir" diye konuştu.

"Üniversiteler Bölgenin İtici Gücüdür"

UNİKOP Dönem Başkanı Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ise bölgesel kalkınmanın birer itici gücü olarak UNİKOP üyesi üniversitelerin işbirliğiyle sahip olunan kaynakların daha verimli kullanımına yönelik ortak proje ve çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek; "Çok önem verdiğimiz TEKNOKOP ile birlikte KOP bölgesinde faaliyet gösteren teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri, işletmeler, girişimciler arasındaki iş birliklerini artırmak, geliştirilen yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünleri bölgeye kazandırmayı, başarılı uygulama örneklerini bölgede yaygınlaştırmayı, bilgi ve teknoloji paylaşımını kolaylaştırmak, üniversitelerin alt yapı imkânlarının kamu kuruluşları ve işletmeler tarafından etkin kullanımını sağlamayı amaçlamaktayız" şeklinde konuştu.

Sempozyum Oturumlar Halinde Devam Edecek

Davetli konuşmacıların, 'Nevşehir Jeotermal Sularının Dünü, Bugünü ve Geleceği' ve 'KOP Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Uygulama Aşamaları' konularında verdikleri konferansların ardından, alanında uzman bilim insanları 'Küresel Ekonomik Güvenlik (Gıda Güvenliği)', 'Tarım Araştırmaları (Bitkisel ve Hayvansal Üretim)', Turizm Araştırmaları (Gastronomi), 'Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik' ve 'Alternatif Enerji Kaynakları' gibi tematik konularda bilgi alışverişinde bulunacaklar.

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