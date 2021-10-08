Gelinim Mutfakta programı izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin diyalogları dikkatleri çekerken haftanın son gününde8 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı, merak edildi. Peki, 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

8 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Altını kim kazandı:

8 Ekim Cuma günü altını kazanan isim Aslıhan oldu.

Bilezikleri kim kazandı?

10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği kazanan gelin Aslıhan oldu.

Aslıhan

8 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Elenen İsim: Sümeyye Demir

Sümeyye

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM 2021 PUANLARI

Yeşim 21 puan (-2=19 Puan)

Aslıhan 16 puan

Sümeyye 15 puan (-2=13 Puan)

Yaren 11 puan

19 puan ile Yeşim kazandı

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Yarışmada bugün 22 puan ile Aslıhan birinci oldu.

Yarışmanın ikincisi ise 14 puan ile Yaren oldu.

Sümeyye 11 puan alırken;

Yeşim ise 8 puan alabildi.

GELİNİM MUTFAKTA 5 EKİM 2021 SALI GÜNÜ KİM BİRİNCİ OLDU?

Sümeyye 19 puan

Yeşim 17 puan

Yaren 16 puan

Aslıhan 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA 4 EKİM 2021 PAZARTESİ PUANLARI

Yeşim 20 puan

Yaren ve Aslıhan 15 puan

Sümeyye ise 8 puan. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem