58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kerr' filmi gösterildi - Haberler
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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Kerr" filmi gösterildi

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Kültür Sanat
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Kerr" sinemaseverlerle buluştu.

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Kerr" sinemaseverlerle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla sürüyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Kerr" filminin gösterimi yapıldı.

HES kodu sorgulanarak, maske ve sosyal mesafe kurallarına göre alana alınan sinemaseverler, yıldızlar altında filmi izledi.

Tayfun Pirselimoğlu'nun yazıp, yönettiği filmde, Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın, Gafur Uzuner, Ali Seçkiner, Melih Düzenli, Sinan Bengier rol aldı.

Gösterime, yönetmen ve oyuncular da katıldı.

Filmin konusu

Film, babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan kişinin, bilinmeyen bir suçla itham edilmesi ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen kasabadan çıkmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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