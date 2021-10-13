5 yaşındaki Muhammet protez bacağına kavuştu

Suriyeli ailenin 5 yaşındaki oğulları Muhammed'in, gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesildi. Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Hayırsever bir vatandaş, Kızıltepe Kaymakamlığı'na ulaşarak Muhammed'e protez bacak için destekte bulunacağını söyledi.

Muhammed'in babası Sabri Hüseyin, oğlunun artık değneksiz yürüyeceğini belirterek, "Çocuğumun görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü, bundan haberimiz yoktu. Hayırseverler ve Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam bize ulaştı. Bir hayırsever tarafından Muhammed için protez bacak yapılacağını söyledi ve bugün de protez bacak takıldı. Oğlum artık yürüyüp, koşabilecek. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.