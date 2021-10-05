5 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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5 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

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5 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

5 Ekim Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 5 Ekim Salı 2021 İZSU su kesintileri

BAYINDIR, İZMİR (Haberler.com) - İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

BAYINDIR

Mahalle: DEMİRCİLİK

Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

BERGAMA

Mahalle:FATİH, GAZİOSMANPAŞA

Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

KEMALPAŞA

Mahalle: AŞAĞIKIZILCA

Kesinti Süresi: 04.10.2021 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması

KINIK

Mahalle: FATİH

Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

KİRAZ Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Mahalle: SIRIMLI

Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Diğer

KİRAZ

Mahalle: ÇÖMLEKÇİ

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 09:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Pompa Arızası

ÖDEMİŞ

Mahalle: BOZDAĞ, GÖLCÜK, ARTICAK, TEKKE, BAYIRLI, ÇOBANLAR

Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

SELÇUK

Mahalle: 14 MAYIS

Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 5 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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