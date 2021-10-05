5 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!
5 Ekim Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 5 Ekim Salı 2021 İZSU su kesintileri
BAYINDIR, İZMİR (Haberler.com) - İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
BAYINDIR
Mahalle: DEMİRCİLİK
Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
BERGAMA
Mahalle:FATİH, GAZİOSMANPAŞA
Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
KEMALPAŞA
Mahalle: AŞAĞIKIZILCA
Kesinti Süresi: 04.10.2021 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması
KINIK
Mahalle: FATİH
Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
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Mahalle: SIRIMLI
Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Diğer
KİRAZ
Mahalle: ÇÖMLEKÇİ
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 09:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Pompa Arızası
ÖDEMİŞ
Mahalle: BOZDAĞ, GÖLCÜK, ARTICAK, TEKKE, BAYIRLI, ÇOBANLAR
Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
SELÇUK
Mahalle: 14 MAYIS
Kesinti Süresi: 05.10.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası