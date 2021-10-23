AYDIN (İHA) - '5. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali'ne yoğun ilgi

Yoğurt Festivali'nde lezzet şöleni yaşandı

İSTANBUL - Beykoz'un meşhur tadı tarihi Kanlıca yoğurdunun tanıtıldığı 5. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali'nde lezzet ve müzik şöleni yaşandı. Halka açık ödüllü yarışmalarla renklenen festivalde, vatandaşlara 5 bin adet küçük kutu içinde Kanlıca yoğurdu ikram edildi.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye özgü Tarihi Kanlıca yoğurdunun tanıtımına katkıda bulunmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla düzenlenecek festivalde geleneksel yarışmalar ve eğlenceler sergilendi.

En iyi yoğurt yiyen ve mayalayanlar ödüllendirildi

İstanbulluların ilgi gösterdiği, Tarihi Kanlıca Meydanı'nda yapılan festival "Yoğurt Mayalama Yarışması'yla başladı. Ev hanımlarının mayaladığı yoğurtların görücüye çıktığı festivalde, ünlü gurme ve şefler en iyi yoğurdu seçti. Yoğurt mayalama yarışmasında birinci Hülya Çelik, ikinci Semahat Civelek ve üçüncü ise Zahide Çelik oldu. Yoğurt yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Masadaki yoğurdu ilk bitiren Ramazan Işık, ikincisi Mehmet Emin Yatabaşı ve üçüncü olan isim de Ercan Akbay oldu. Kazananlar para ödüllerini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın elinden aldı.

"Hemşerilerimizin olağanüstü bir ilgisi var"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yoğurt festivaline yoğun katılımının olduğunu söyledi. Aydın, "Mutluyuz aslında benim için anlamlı bir gün. Adeta burada bahar havasını yaşıyoruz. Meteorolojik olarak güzel bir hava ama asıl önemlisi, sosyal olarak da güzel bir atmosfer var. Malum, Kanlıcanın yoğurdu meşhurdur. Biz o yoğurdun tekrar gündeme gelmesi için festivallerimizi yapıyoruz. Pandemiden dolayı geçen sene yapılmamıştı. Bu sene gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizin olağanüstü bir ilgisi var. Güzel bir atmosfer ben şunu da ifade edeyim. Kanlıca yoğurdunu yaşatan burada birkaç tane firmamız var. Ailelerimiz var. Onları tebrik ediyorum. Beykoz'un yoğurdu meşhur, güzellikleri meşhur, bu güzel mekanda bizim kültürümüzün önemli değerlerinden olan yoğurt festivaline dikkat çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yetkiyi bana veren Beykozlu hemşerilerimi de canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Kendime güveniyordum, birincilik bekliyordum"

Yoğurt yeme yarışmasında birinci olan Ramazan Işık ise, "Yıllardan beri takip ediyorum. Katılmak için bugünü iple çekiyordum. Bugün bizlere bugünü yaşattığı için Beykoz Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu konuda kendime güveniyordum zaten, birincilik bekliyordum. Oldum sanırım. Birinci bitirenin kabında yoğurt kalmıştı. Benim kabımda kalmadı" diye konuştu.

Öte yandan, ziyaretçilerin yoğurda doyduğu etkinliğin kapanışında, enstrümansız icra edilen bir müzik türü olan Acepella Müziği'nin Türkiye'de sevilen temsilcisi "SesVerSus" grubu konser vererek müzik şöleni yaşattı.