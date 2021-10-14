4. Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödülleri verildi (2)

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SE-SAM) ile İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED) tarafından Türk sinemasının 107. yılı onuruna ödül töreni düzenlendi.

Bu yıl dördüncü kez yapılan "Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" başlıklı ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinema için "beyazperdeden yüzümüze vuran ışığın peşi sıra bambaşka bir dünyada sanatın seyrine kapıldığımız eşsiz bir derya" değerlendirmesini yaptı.

"Yüzümüze tutulan bir aynadır sinema"

Demircan, Türk sinemasında muhakkak herkesin unutulmaz anılara sahip olduğunu dile getirerek, "Biriktirdiğimiz ilk harçlıkların hevesidir sinema. Komşu çocuklarına anlattığımız ilk hatıralarımızdır. Çekirdeğin tuzu, gazozun kokusudur yaz akşamlarında. Dilimizden düşmeyen Yeşilçam şarkılarıdır. Yüzümüze tutulan bir aynadır sinema. Bu toprakların insanlarına ait hikayelerin yansımasıdır. İşte bu yüzden unutulmaz ve bambaşkadır." diye konuştu.

Türk sinemasının usta isimlerini de anan Demircan, şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki bugün uluslararası sinema kulvarında önemli festivallerden ödüllerle dönebiliyorsak, bu başarı birbirinden değerli sinema emektarlarımıza ve sinemaya gönül veren tüm sinema izleyicisine olan borcumuzdur. İnanıyorum ki geçmişin nice zorluğu karşısında kendisini var eden ve bugün bulunduğu konum ile daima örnek teşkil eden Türk sinemamızın geleceği de bu kültürel mirasın izinde parlayacaktır."

SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz de sinemanın hiçbir zaman ölmeyeceğine dikkati çekerek, Türk sinemasının usta isimlerinin de hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Yeşilçam döneminde maddi anlamda birçok sıkıntı çektiklerine de işaret eden Atadeniz, "Şu anda Türk sinema, dizi sektörü öyle bir konuma geldi ki birinci sırada ABD, ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada Türkiye. Türk olmaktan iftihar ediyorum. Türkiye'nin dışına çıktığınız zaman bütün ülkelerde mağdur olan herkes ABD'yi çağırmıyor artık. Türkiye'yi çağırıyor. Ülkemle gurur duyuyorum. Biz her zaman dünyayı şaşırtacak her şeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

Programın sunuculuğunu üstlenen SİNEGED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasının 107 yıldır ayakta kalmaya devam ettiğini anımsatarak, "Bu organizasyonun içinde olmaktan, bu ödülleri vererek insanların motivasyonlarını artırmaktan, onlarla güzel bir şey başarmaktan mutluyuz." diye konuştu.

SİNEGED Yönetim Kurulu Üyesi Nur Türkşen ise bu yıl 4. kez ödül verdiklerini aktararak, özel, güzel ve şaşalı bir tören gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Törende ödülünü Ahmet Misbah Demircan'ın elinden alan Perran Kutman ise bu yıl sanat hayatının 55. yılını doldurduğunu belirterek, "55 yıldır mesleğimi sevgiyle, saygıyla, disiplinle, yüreğimle icra ettim ve bunun karşılığını hep aldım. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Hep yanımdaydınız. Sağ olun. Bunca yıl içinde yüzlerinize bir tebessüm sağlayabildiysem ne mutlu bana" dedi.

"Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödüllerine bu yıl Perran Kutman, Burcu Biricik, Emel Sayın, Meryem Uzerli, Çetin Tekindor, Onur Güvenatam, İbrahim Tatlıses, Erkan Petekkaya, Turgay Tanülkü, İsmail Hacıoğlu, Gülden Karaböcek, Kadir Doğulu, Kayhan Yıldızoğlu, Caner Cindoruk, Kerem Alışık, Elçin Sangu, Güngör Bayrak, Murat Cemcir, Nuri Alço, Wilma Elles, Tolga Savacı, Emir Özden, Mehmet Ali Erbil, Afra Saraçoğlu, Aydemir Akbaş, Mesut Uçakan, Mustafa Kaymak, Feridun Kete, Nalan Çöl, Metin Devrim ve İbrahim Enez layık görüldü.

Törende ayrıca şarkıcı Ersan Er ve Yeşilçam Orkestrası mini konser verdi.