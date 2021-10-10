4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti - Haberler
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4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

AYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin en kurak dönemini yaşadığına dikkat çekmek isteyen Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydınlı çevre dernekleri, oturma eylemi ve basın açıklamasıyla yetkililerden önlem alınmasını istedi.

AYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin en kurak dönemini yaşadığına dikkat çekmek isteyen Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydınlı çevre dernekleri, oturma eylemi ve basın açıklamasıyla yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçip Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşarken, daha önce taşkınlarla gündeme gelen nehrin kurumaya başlaması, çevrecilerin de gündeminde. Germencik Çevre ve Doğa Derneği'nin (GERÇED) organizasyonunda Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Aydın'daki çevre derneklerinin desteğiyle 2 ay önce imza kampanyası başlatıldı. Kampanya devam ederken, 4 ilde faaliyette olan çevre dernekleri kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağında bir araya geldi. Yaklaşık 100 çevreci, önce Koçarlı-İncirliova arasındaki köprüye gelip pankart açtı. Ardından kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağına inen çevreciler, burada inceleme yaptıktan sonra 'Duy Menderes'in çığlığını', 'Büyük Menderes Nehri yok oluyor' ve 'Menderes Nehri kuruyor, su olmazsa yaşam olmaz' yazılı pankartları asıp bir süre oturma eylemi yaptı.

'SESSİZ KALMAYALIM'

Çevreciler adına basın açıklamasını yapan Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Ergun, "Büyük Menderes kuruyor sessiz kalmayalım. Büyük Menderes'in Batı Anadolu'nun en uzun, 584 kilometrelik yolculuğu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlar. Büyük Menderes Nehri yıllardır evsel atık sular, sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel atık sular, zeytin kara suyu ve maden atıklarıyla beraber kirletilmektedir. Bu kirliliğe bağlı olarak bu nehir Türkiye'nin en kirli 3'üncü nehri durumundadır. Su kalitesi tarımsal sulamada kullanılmaması gereken 4'üncü sınıf su haline gelmiştir. Nehir adeta atık alıcı ve atık taşıyıcı ortam olarak taşıyıcılığını sürdürmektedir. Büyük Menderes Nehri kirlenme dışında ayrıca büyük bir sorunla karşı karşıyadır. İklim değişikliği ve buna benzer yaşanan kuraklık yüzünden çölleşme süreci hız kazanmıştır. Neredeyse her çay ve derenin üzerine gölet ve baraj kurulması, ormanların azalması, maden sahalarının artması, karbondioksit salınımına sebep olan jeotermal santrallerinin aşırı miktarda yapımı ve hiçbir kurala uymayan çalışmaları havzada ekolojik yıkımı hızlandırmıştır. Artık yeter, acilen harekete geçilmeli etkin yasal düzenlemeler yapılmalıdır. TBMM'de bir komisyon oluşturulmasını ve Büyük Menderes Nehri'nin kurtarılması için acil eylem planıyla, yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Çevreciler, toplanan imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarak Su Yasası'nın çıkarılmasını talep edileceklerini belirtti. Büyük Menderes Nehri için yazılan şiirleri de okuyan çevreciler daha sonra bölgeden ayrıldı.


4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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