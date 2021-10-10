4 ilin çevrecileri, oturarak Büyük Menderes'teki kuraklığa dikkat çekti

AYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin en kurak dönemini yaşadığına dikkat çekmek isteyen Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydınlı çevre dernekleri, oturma eylemi ve basın açıklamasıyla yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçip Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşarken, daha önce taşkınlarla gündeme gelen nehrin kurumaya başlaması, çevrecilerin de gündeminde. Germencik Çevre ve Doğa Derneği'nin (GERÇED) organizasyonunda Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Aydın'daki çevre derneklerinin desteğiyle 2 ay önce imza kampanyası başlatıldı. Kampanya devam ederken, 4 ilde faaliyette olan çevre dernekleri kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağında bir araya geldi. Yaklaşık 100 çevreci, önce Koçarlı-İncirliova arasındaki köprüye gelip pankart açtı. Ardından kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağına inen çevreciler, burada inceleme yaptıktan sonra 'Duy Menderes'in çığlığını', 'Büyük Menderes Nehri yok oluyor' ve 'Menderes Nehri kuruyor, su olmazsa yaşam olmaz' yazılı pankartları asıp bir süre oturma eylemi yaptı.

Çevreciler, toplanan imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarak Su Yasası'nın çıkarılmasını talep edileceklerini belirtti. Büyük Menderes Nehri için yazılan şiirleri de okuyan çevreciler daha sonra bölgeden ayrıldı.