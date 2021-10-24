3 aracın karıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildi
Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi.
BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi.
Yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan cenazeler, ilçeye bağlı Harmanlı Köyü Camisi'ne getirildi.
İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından cenazeler aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze töreninde, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün Ahmet Aydoğan'ın (48) kullandığı kamyon, önce Yusuf Akın (58) idaresindeki römorklu traktörle çarpışmış, karşı şeride geçen araç, Şenol Özalp'in (54) kullandığı otomobile çarpmıştı.
Otomobil sürücüsü Özalp, yanındaki yolculardan Günaydın Cirit Baş (47) ile oğlu Mehmet Emir Baş (6) kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
Kazada yaralanan baba Bayram ile kızı Yağmur Baş (7) ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.