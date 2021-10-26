29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl coşku ve minnetle kutlanıyor. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere her yıl 1,5 gün resmi tatil olarak ilan edilmiş durumda. 29 Ekim gününün arifesi 28 Ekim gününün özel sektör çalışanları için tatil durumu şirketten şirkete değişkenlik gösteriyor. Peki, 29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim Perşembe öğleden sonra tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.

29 EKİM TATİL Mİ?

Cumhuriyetin 98'nci yılının kutlanacağı 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken 28 Ekim tarihinde yarım gün kamu çalışanları izinli sayılacak.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.

29 EKİM'İN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ

19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

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