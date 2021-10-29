ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 29 Ekim 2021

ABONE OL 29 EKİM ESENLER'DE COŞKUYLA KUTLANDI Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dönemin dev imparatorluklarının işgal ettiği ülkemizi özgürlüğüne kavuşturmak için başlattığımız ve bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı zaferle sona ererken, ülkemizi ve halkımızı özgürlüğe kavuşturmanın sembolü haline gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Esenler'de büyük bir coşkuyla kutladık.

Vatanı için canını feda eden şehitlerimizi de saygıyla andığımız kutlamalar, Esenler'in Dörtyol Meydanı'nda, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu ve ilçemizin kamu erkanının katıldığı törenle başladı.

Halkımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin katılımıyla büyük bir coşkuya dönüşen törede, Mehter Takımının çaldığı mehter marşı ve gençlerimizin folklör oyunları da yer aldı.

ESEV CUMHURİYET KONSERİ Günün diğer etkinliği ise akşam 20. 00'de, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde başlayacak olan Cumhuriyet Konseri olacak. Esenler Belediyesi'nin tüm İstanbul halkı için geniş sanat eğitimleri verdiği ESEV'de eğitim alan gençlerimizin hazırladığı konsere tüm halkımız davetlidir.

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