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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Karamürksel ilçesinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam eden program, balıkçı teknelerinin gerçekleştirdiği Türk bayrağı gösterisiyle sona erdi.

Gölcük

Anıtpark'ta düzenlenen törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Karabulut, törende yaptığı konuşmada, "Milletimiz Cumhuriyeti benimsemiş ve değerlerine sımsıkı sarılmıştır. İhtiyacımız olan en önemli husus; birlik ve beraberlik içerisinde bulunmaktır. İstiklal mücadelemizde nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak bu gün önümüze çıkacak engelleri aşmak için yine birlik ve beraberliği ihtiyacımız vardır. Bu duyguyu güçlü kıldığımız müddetçe bu sorun bulunmamaktadır. Tarihimiz bu örneklerle doludur." ifadelerini kullandı.

Şiir dinletisiyle devam eden program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sonra erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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