29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

HAVZA, SAMSUN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Samsun ve ilçelerinde tören düzenlendi.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen programda Kaymakam Cengiz Nayman, Havza Garnizon Komutanı Asteğmen Burak Yahşi ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, makamında tebrikleri kabul etti.

Buradaki törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

Nayman, Havza ve Havzalıların kuruluş aşamasından bu yana her zaman Cumhuriyetin değerlerine sahip çıktığını ve bu yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Cumhuriyet tarihine ismini altın harflerle yazdırdığını belirterek, "Cumhuriyet rejimi demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. Havza'nın Cumhuriyet tarihindeki değerini gösteren en büyük gösterge, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza ve Havzalılara hediye ettiği cumhurbaşkanlığı forsudur." dedi.

Kavak

Kavak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Kaymakam Ömer Saygılı'nın makamında tebrikleri kabulün ardından programa, hava muhalefeti nedeniyle spor salonunda devam edildi.

Buradaki programa Kaymakam Saygılı ile Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Jandarma Asayiş Komanda Bölük Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Saygılı ve Sarıcaoğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, türlü zorluk ve imkansızlıklara rağmen ağır bedeller ödenerek kurtuluş hedefiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneğinin ortaya konulduğu Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Türk milletinin 29 Ekim 1923'te ikinci büyük zaferini yaşadığını söyledi.

Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve sporcuların gösteri sunmasının ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.