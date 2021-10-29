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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Silvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Silvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olarak bu tutumu yüceltmek ve ileri taşımakla yükümlü olduklarını söyledi.

"Her bölgede ve her insanımızla milletçe devletimizin bekası için emek vermeye, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her kulvarda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerini savunmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız." diyen Öztürk, bunun için gerekli olan güce ve tecrübeye sahip olduklarını belirtti.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler yapıldı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Alay Komutanı Albay Haydar Onur Şehitoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Yusuf Batı - Son Dakika Haberleri
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