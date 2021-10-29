29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

YALOVA (AA) - Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yalova'da valilik makamında tebriklerin kabulü ile başlayan kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Programda, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Nesim Eski ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un alandaki öğrenci, asker ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreni sonrasında konuşmasını yapan Vali Erol, Cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Bittiği denildiği bir zamanda 600 yıllık imparatorluğun küllerinden doğan cumhuriyetin Türk ve dünya tarihi için önemli ve anlamlı olduğunu belirten Erol, "98. kuruluş yıldönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz rahmet dilekleri, minnet ve şükran duygularıyla anıyor ve bu toprakları canları pahasına vatan yapmak için şahadet şerbetini içen kahramanlar arasında yer alan tüm Yalovalı şehitlerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erol, bu toprakları vatan yapmak için asırlar boyunca büyük kahramanlıklar ortaya koyan ve en yüksek bedelleri ödeyen Türk Milleti'nin, bu toprakları korumak ve bu vatanda dünya durdukça hür ve bağımsız yaşamak için her türlü bedeli ödemeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'nin, demokrasi ve ekonomik gelişmişliği, yapılan ve yapabileceklerinin dostlara güven ve övünç kaynağı olduğunu kaydeden Erol, şöyle konuştu:

"Milletimize düşmanlık hisleri besleyenleri, oluşturdukları şer ittifakları ile bu milletin birliğine, bölünmez bütünlüğümüze kastedenleri ve iş birlikçilerini ise korku ve telaşa düşürmektedir. Cumhuriyet güneşinin aydınlattığı yolda her gün daha ileriye yürüyen milletimiz, türlü sorunlarla boğulan, şiddetin, terörün, ihanetlerin pençesinde kıvranan ve haksızlığın her türünün yaşandığı bir coğrafyada adeta bir huzur adası oluşturmayı başarmıştır. Cumhuriyetimiz, adalet ve insan haklarına dayalı idarelerin tesissinde diğer mazlum milletlere de örnek olmuştur. Ciddi risk ve tehditlerin bulunduğu yakın çevremizdeki tüm olumsuzluklara rağmen, bu topraklar üzerinde yaşayanlar, tasada ve kıvançta bir ve bütün olmada, ocağını ve aşını paylaşmada ne kadar kardeşçe davranılabileceğini ortaya koymuş, ölüm kusan bombaların altında vatanlarından çıkarılan insanlara kucağını açmış, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı yaymaya çalışmıştır."

2 yıla yakın süredir yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başta sağlık çalışanları olmak üzere devletin tüm kurum ve görevlilerince alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların tüm ülkelere örnek olacak nitelikte olduğuna da dikkati çeken Erol, bu süreçte hiçbir vatandaşın ihmal edilmediğini, ihtiyaç duyduğu hizmetlerden yoksun bırakılmadığını anlattı.

Ortak tarih, ortak kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen cumhuriyet sayesinde, bu topraklar üzerinde yaşayanların tasada ve kıvançta, acıları paylaşmada bir ve bütün, ocağını ve aşını paylaşacak kadar kardeştir. ve bu kardeşliğimiz, Cumhuriyetimizin Dünya durdukça var olacağının en önemli teminatıdır.

Erol, "Bu millete düşmanlık ve hainlik hissi besleyenler şunu asla unutmasınlar ve dostlarımız da bilsinler ki bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara, ancak cumhuriyetle varabileceğinin bilincinde olan Türk Milleti, cumhuriyet rejimiyle kıvançlıdır. Cumhuriyetin bugün bizleri ulaştırdığı nokta, hepimize heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe bağımsız yaşama azmimizi yenilemektedir." dedi.

Halk oyunları gösterisi ve resmi geçit törenin ardından son bulan programa, AK Parti Yalova Millet Vekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Memleket Partisi Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.