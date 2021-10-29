29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kozluk ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kozluk ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Kozluk ilçesinde 29 Ekim İlköğretim Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene, Kaymakamı Eyyüp Güngör, Belediye Başkan Ayhan Eren, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Güngör'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri
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