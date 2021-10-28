29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu ve Artvin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutanı ve 17. Komando Tugay Komutan Vekili Cem Karaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılan protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde de tören gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Programa, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Yazıcı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Baro Başkanı Sibel Torun ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Artvin

Artvin'deki çelenk sunma töreni ise Valilik binası önünde yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Barış Kılıç, diğer ilgililer ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından tamamlandı.