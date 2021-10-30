29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında İlimizde düzenlenen etkinlikler; Valimiz Hulusi ŞAHİN ve Eşi Ebru ŞAHİN'in ev sahipliğinde verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni ile son buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fuaye salonunda pandemi tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen kabul törenine; Valimizin yanı sıra eşi Ebru ŞAHİN, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan KAPLAN, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, Batman Eski Milletvekillerinde Faris Özdemir, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, İl Genel Meclisi Başkanı, kamu kurum yöneticileri, Emniyet ve TSK mensupları, siyasi parti yöneticileri, il genel meclis üyeleri, STK ve meslek odaları temsilcileri, muhtarlar, gaziler, şehit yakınları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Valimiz Hulusi ŞAHİN, Eşi Ebru ŞAHİN ile birlikte masaları tek tek dolaşarak davetlilerin bayramlarını kutladılar.

Cumhuriyetimin 98. kuruluş yıl dönümünde davetlileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten valimiz, gündüz havanın yağmurlu olmasından dolayı Cumhuriyet Bayramı kutlama programını kısa tutuklarını ifade ederek, "Ama Cumhuriyetimizin ateşi, coşkusu ve sevinci hiçbir şekilde kalbimizde azalmaz. Yağışa rağmen öğrencilerimiz ve gençlerimiz alanı doldurmuştu" diye konuştu.

Bölücü terör örgütünün son 40 yıldır çektirdiği zulümden en fazla zarar görenin bölge halkı olduğunun altını çizen Valimiz, "Bu yolda canlarımızı kaybettik, ekonomik bedeller ödedik. Ama hiçbir şey bizi yolda geri döndüremez. Ülkemizde huzur ve barış içerisinde yaşayalım. Bu ay yıldızlı bayrağın altında geleceğe umutla bakalım. Büyüyelim gelişelim. Bölgenin huzur, istikrar ve refah merkezi olalım. Yeter ki, Türkiye güçlü olsun. Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, diğer coğrafyalarda da mazlumların sesi olacak. Bunun için güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir savunma sanayiye ihtiyacımız var. Çok çalışacağız, tek amacımız olan muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Bu rota üzerinde yürüyeceğiz, yürümeye de devam edeceğiz" dedi.

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