210 sporcu 105 tekne ile en büyük ve en çok balığı tutmak için yarıştı

ALANYA, ANTALYA (İHA) - 3. Alanya Fishing Tournament Yarışması 30-31 Ekim tarihlerinde Alanya Marina'da yapıldı.

Alanya'nın ev sahipliğinde 105 tekne 210 sporcu toplamda denize gönül vermiş 500 kişinin katılımıyla yarışma tamamlandı. İki gün boyunca gerçekleştirilen yarışlarda en büyük balık birincisi 12.85 kilo ile Team Wolf takımı, ikinci 11,35 kilo ile Elmas Fishing takımı ve üçüncü 11 kilo ile Team Vaquılt oldu. En çok balık tutma yarışında Team Duygu-lu birinci, Elmas Fishing takımı ikinci ve Team Gürbüz üçüncü oldu. Yakala bırak kategorisinde Team Boyqa birinci, Geylani Fishing takımı ikinci ve Team Can 07 üçüncü oldu. Cumhuriyet Özel ödülünü kazanan takım ise Team Güney Yıldızı oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri organizasyon yetkilileri tarafından verildi. - ANTALYA