21 Ekim Perşembe Kocaeli'nde su kesintisi yaşanacak ilçeler! Kocaeli'nde sular ne zaman gelecek? Kocaeli'nde su kesintisi listesi! - Haberler
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21 Ekim Perşembe Kocaeli'nde su kesintisi yaşanacak ilçeler! Kocaeli'nde sular ne zaman gelecek? Kocaeli'nde su kesintisi listesi!

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21 Ekim Perşembe Kocaeli'nde su kesintisi yaşanacak ilçeler! Kocaeli'nde sular ne zaman gelecek? Kocaeli'nde su kesintisi listesi!

21 Ekim Perşembe günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Kocaeli'nde sular ne zaman gelecek? İşte Kocaeli'nde su kesintisi yaşanacak ilçeler! 21 Ekim Perşembe 2021 İSU su kesintileri

KOCAELİ (Haberler.com) - İSU'dan yapılan açıklamada Kocaeli'nde çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Ekim Perşembe Kocaeli'nde su kesintisi olacak ilçeler? Kocaeli'nde sular ne zaman gelecek?

KOCAELİ'NDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İbnisina Mah./ Derince

21/10/2021 14:16:24 ile 21/10/2021 16:13:31 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Yavuz Sultan Mah./ Derince

21/10/2021 14:14:42 ile 21/10/2021 16:12:47 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Seymen Mah./ Başiskele

21/10/2021 14:31:59 ile 21/10/2021 16:31:07 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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