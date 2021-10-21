2022 Sezonu öncesi güncelleme alan League of Legends eşyaları!
Karşınızda yeni sezonu öncesi güncelleme alan LoL eşyaları!
2022 sezonuna yeni ejderhalarını tanıtarak giren LoL, 2022 Sezonu Öncesi güncelleme alan League of Legends eşyaları'nı oyuncularla paylaştı. Peki bu güncelleme ile hangi eşyalar değişecek gelin beraber bakalım!
Parçalanmış Kraliçe'nin Tacı
70 Yetenek Gücü
250 Can
600 Mana
20 Yetenek Hızı
Müdafaa altındasın,alınan hasar %50 azalır. Müdafaa bir şampiyondan hasar aldıktan sonra 1,5 saniye devam eder.
Müdafaa altındayken seviyeye bağlı olarak 10-40 Yetenek Gücü kazanırsın.
(40 saniye boyunca şampiyonlardan hasar almazsan Müdafaa yenilenir.)
İhtişamlı Pasif: %1 Hareket Hızı ve 50 Can
Denge Örtüsü
200 Can
20 Yetenek Hızı
30 Zırh
30 Büyü Direnci
Pişmanlık: Şampiyonları hareketsiz bıraktıktan ya da hareketsiz bırakıldıktan sonra o şampiyon ve yakındaki tüm rakiplere Pişmanlık uygulanır, aldıkları hasar 5 saniyeliğine %12 artar.
İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 5 Zırh ve Büyü Direnci sağlar.
Buz Ateşi Eldiven
350 Can
25 Zırh
25 Büyü Direnci
20 Yetenek Hızı
Alev Kusan: Hasar vermek veya almak yakınındaki rakiplere 3 saniyeliğine her saniye 12 + (%1 İlave Can) Büyü Hasarı vermeye başlamanı sağlar (minyonlara %25, canavarlara %150 daha fazla hasar verir).
Karbağı: Saldırılar 1,5 saniyeliğine içindeki tüm rakiplere büyü hasarı veren bir buz alanı oluşturur. Alandan geçen rakipler yavaşlar.
İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 100 Can ve %6 Boyut Artışı sağlar.
Turbo Kimyasal Tankı
350 Can
25 Zırh
25 Büyü Direnci
20 Yetenek Hızı
Aktif - Süper Güç: Rakiplere veya rakip kulelere doğru ilerlerken 4 saniyeliğine %40 Hareket Hızı kazanırsın. Bir rakibin yakınına geldiğinde (veya 4 saniyenin ardından) etrafa bir şok dalgası saçarak yakınındaki şampiyonları 1,5 saniyeliğine %50 yavaşlatırsın (90 saniye bekleme süresi).
Yakıt: Hareket etmek ve hasar vermek Kimyasal Tankı'nı dol durur. 100 yüke ulaştıktan sonraki ilk normal saldırın yakındaki tüm rakiplere büyü hasarı verir (minyonlara %25, canavarlara %175 daha fazla hasar verir).
İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 5 Yetenek Hızı ve 50 Can sağlar.
Yaklaşan Kış
400 Can
500 Mana
15 Yetenek Hızı
Haşmet: Azami mananın %8'ine eşdeğer ilave can sağlar.
Mana Yüklemesi: Hedeflere yetenek veya saldırı isabet ettirmek bir yük tüketir ve 3 İlave Mana kazandırır. Hedef şampiyonsa ilave ikiye katlanır. Bu eşya en fazla 360 Mana sağlayabilir ve bunu yaptığında Son Kış'a dönüşür.
Son Kış
400 Can
860 Mana
15 Yetenek Hızı
Haşmet: Azami mananın %8'ine eşdeğer ilave can sağlar.
Sonsuzluk: Bir rakip şampiyonu hareketsiz bırakmak veya yavaşlatmak (sadece yakın dövüşçüler için), mevcut mananın %3'ünü tüketir ve 3 saniyeliğine kalkan verir. Yakınında birden fazla rakip varsa kalkan %80 artar.
Aksiyom Akımı
55 Saldırı Gücü
10 Zırh Deşme
25 Yetenek Hızı
Tazele: Bir şampiyon senden hasar aldıktan sonraki 3 saniye içinde katledilirse ultinin bekleme süresinin %25'i iade edilir.
Gölgealev
80 Yetenek Gücü
250 Can
Şampiyonlara hasar verirken hedefin mevcut canına bağlı olarak 10-20 Büyü Nüfuzundan faydalanırsın. (Hedef 1000 Can veya altındayken en yüksek değer, 2500 Can veya üstündeyken en yüksek değer).
Hedef yakın zamanda kalkanlardan etkilenmişse büyü nüfuzu en yüksek değere çıkar.
Kozmik Hızlandırıcı
60 Yetenek Gücü
250 Can
30 Yetenek Hızı
%5 Hareket Hızı
Şampiyonlara 3 farklı saldırı veya yetenekle hasar verdikten sonra çatışmadan çıkana kadar azalarak %15'e düşecek şekilde %30 Hareket Hızı ve 40 Yetenek Gücü kazanırsın.
Ufukgetiren
110 Yetenek Gücü
150 Can
Artık yavaşlatmalar da Ufukgetiren'i tetikliyor. (Buna Rylai'nin Kristal Asası da dahil.)
Uğursuz Koruma
60 Yetenek Gücü
450 Can
Bir şampiyona yetenek hasarı vermek onun 4 saniye boyunca yanarak her saniye azami canının 2/ %1,2 Azami Can oranında büyü hasarı almasını sağlar.
İlave canının %2'sini yetenek gücüne dönüştürür.
Seraph'ın Şefkati
80 Yetenek Gücü
860 Mana
250 Can
İlave mananın %1,3'üne eşdeğer yetenek hızı kazanırsın.
Harcadığın mananın %40'ına eşdeğer can yeniler. Kullanım başına en fazla 25-50 (+ %10 Yetenek Gücü) Can yeniler.
(Etkinleştirilip kapatılabilen yetenekler de saniye başına aynı miktarda can yeniler.)
Doğanın Kudreti
350 Can
70 Büyü Direnci
%5 Hareket Hızı
Soğurma: Rakip şampiyonlardan büyü hasarı almak bir Sarsılmaz yükü kazandırır (maksimum 6). Rakipleri hareketsiz bırakan etkiler ilave 2 yük kazandırır.
Dağılım: 6 Sarsılmaz yükün varken aldığın büyü hasarı %20 azalır ve hareket hızın %10 artar.
Şövalyenin Adağı
400 Can
10 Yetenek Hızı
%150 Taban Can Yenilenmesi
Aktifi - Teminat: Bu güce Layık bir takım arkadaşı belirlersin.
Fedakarlık: Layık takım arkadaşın yakınındayken, aldığı hasarın %10'unu sana yönlendirir ve şampiyonlara verdiği hasarın %8'i kadar iyileşirsin. Layık takım arkadaşının canı %30'un altındaysa hasar azaltma %20'ye yükselir.
Cehennem Maskesi
400 Can
30 Büyü Direnci
10 Yetenek Hızı
Tuz Buz Et: Yakınındaki rakip şampiyonları lanetler ve büyü dirençlerini düşürürsün. Lanetlenen rakip başına 7 Büyü Direnci kazanırsın.