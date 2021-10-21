2022 sezonuna yeni ejderhalarını tanıtarak giren LoL, 2022 Sezonu Öncesi güncelleme alan League of Legends eşyaları'nı oyuncularla paylaştı. Peki bu güncelleme ile hangi eşyalar değişecek gelin beraber bakalım!

Parçalanmış Kraliçe'nin Tacı

70 Yetenek Gücü

250 Can

600 Mana

20 Yetenek Hızı

Müdafaa altındasın,alınan hasar %50 azalır. Müdafaa bir şampiyondan hasar aldıktan sonra 1,5 saniye devam eder.

Müdafaa altındayken seviyeye bağlı olarak 10-40 Yetenek Gücü kazanırsın.

(40 saniye boyunca şampiyonlardan hasar almazsan Müdafaa yenilenir.)

İhtişamlı Pasif: %1 Hareket Hızı ve 50 Can

Denge Örtüsü

200 Can

20 Yetenek Hızı

30 Zırh

30 Büyü Direnci

Pişmanlık: Şampiyonları hareketsiz bıraktıktan ya da hareketsiz bırakıldıktan sonra o şampiyon ve yakındaki tüm rakiplere Pişmanlık uygulanır, aldıkları hasar 5 saniyeliğine %12 artar.

İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 5 Zırh ve Büyü Direnci sağlar.

Buz Ateşi Eldiven

350 Can

25 Zırh

25 Büyü Direnci

20 Yetenek Hızı

Alev Kusan: Hasar vermek veya almak yakınındaki rakiplere 3 saniyeliğine her saniye 12 + (%1 İlave Can) Büyü Hasarı vermeye başlamanı sağlar (minyonlara %25, canavarlara %150 daha fazla hasar verir).

Karbağı: Saldırılar 1,5 saniyeliğine içindeki tüm rakiplere büyü hasarı veren bir buz alanı oluşturur. Alandan geçen rakipler yavaşlar.

İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 100 Can ve %6 Boyut Artışı sağlar.

Turbo Kimyasal Tankı

350 Can

25 Zırh

25 Büyü Direnci

20 Yetenek Hızı

Aktif - Süper Güç: Rakiplere veya rakip kulelere doğru ilerlerken 4 saniyeliğine %40 Hareket Hızı kazanırsın. Bir rakibin yakınına geldiğinde (veya 4 saniyenin ardından) etrafa bir şok dalgası saçarak yakınındaki şampiyonları 1,5 saniyeliğine %50 yavaşlatırsın (90 saniye bekleme süresi).

Yakıt: Hareket etmek ve hasar vermek Kimyasal Tankı'nı dol durur. 100 yüke ulaştıktan sonraki ilk normal saldırın yakındaki tüm rakiplere büyü hasarı verir (minyonlara %25, canavarlara %175 daha fazla hasar verir).

İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 5 Yetenek Hızı ve 50 Can sağlar.

Yaklaşan Kış

400 Can

500 Mana

15 Yetenek Hızı

Haşmet: Azami mananın %8'ine eşdeğer ilave can sağlar.

Mana Yüklemesi: Hedeflere yetenek veya saldırı isabet ettirmek bir yük tüketir ve 3 İlave Mana kazandırır. Hedef şampiyonsa ilave ikiye katlanır. Bu eşya en fazla 360 Mana sağlayabilir ve bunu yaptığında Son Kış'a dönüşür.

Son Kış

400 Can

860 Mana

15 Yetenek Hızı

Haşmet: Azami mananın %8'ine eşdeğer ilave can sağlar.

Sonsuzluk: Bir rakip şampiyonu hareketsiz bırakmak veya yavaşlatmak (sadece yakın dövüşçüler için), mevcut mananın %3'ünü tüketir ve 3 saniyeliğine kalkan verir. Yakınında birden fazla rakip varsa kalkan %80 artar.

Aksiyom Akımı

55 Saldırı Gücü

10 Zırh Deşme

25 Yetenek Hızı

Tazele: Bir şampiyon senden hasar aldıktan sonraki 3 saniye içinde katledilirse ultinin bekleme süresinin %25'i iade edilir.

Gölgealev

80 Yetenek Gücü

250 Can

Şampiyonlara hasar verirken hedefin mevcut canına bağlı olarak 10-20 Büyü Nüfuzundan faydalanırsın. (Hedef 1000 Can veya altındayken en yüksek değer, 2500 Can veya üstündeyken en yüksek değer).

Hedef yakın zamanda kalkanlardan etkilenmişse büyü nüfuzu en yüksek değere çıkar.

Kozmik Hızlandırıcı

60 Yetenek Gücü

250 Can

30 Yetenek Hızı

%5 Hareket Hızı

Şampiyonlara 3 farklı saldırı veya yetenekle hasar verdikten sonra çatışmadan çıkana kadar azalarak %15'e düşecek şekilde %30 Hareket Hızı ve 40 Yetenek Gücü kazanırsın.

Ufukgetiren

110 Yetenek Gücü

150 Can

Artık yavaşlatmalar da Ufukgetiren'i tetikliyor. (Buna Rylai'nin Kristal Asası da dahil.)

Uğursuz Koruma

60 Yetenek Gücü

450 Can

Bir şampiyona yetenek hasarı vermek onun 4 saniye boyunca yanarak her saniye azami canının 2/ %1,2 Azami Can oranında büyü hasarı almasını sağlar.

İlave canının %2'sini yetenek gücüne dönüştürür.

Seraph'ın Şefkati

80 Yetenek Gücü

860 Mana

250 Can

İlave mananın %1,3'üne eşdeğer yetenek hızı kazanırsın.

Harcadığın mananın %40'ına eşdeğer can yeniler. Kullanım başına en fazla 25-50 (+ %10 Yetenek Gücü) Can yeniler.

(Etkinleştirilip kapatılabilen yetenekler de saniye başına aynı miktarda can yeniler.)

Doğanın Kudreti

350 Can

70 Büyü Direnci

%5 Hareket Hızı

Soğurma: Rakip şampiyonlardan büyü hasarı almak bir Sarsılmaz yükü kazandırır (maksimum 6). Rakipleri hareketsiz bırakan etkiler ilave 2 yük kazandırır.

Dağılım: 6 Sarsılmaz yükün varken aldığın büyü hasarı %20 azalır ve hareket hızın %10 artar.

Şövalyenin Adağı

400 Can

10 Yetenek Hızı

%150 Taban Can Yenilenmesi

Aktifi - Teminat: Bu güce Layık bir takım arkadaşı belirlersin.

Fedakarlık: Layık takım arkadaşın yakınındayken, aldığı hasarın %10'unu sana yönlendirir ve şampiyonlara verdiği hasarın %8'i kadar iyileşirsin. Layık takım arkadaşının canı %30'un altındaysa hasar azaltma %20'ye yükselir.

Cehennem Maskesi

400 Can

30 Büyü Direnci

10 Yetenek Hızı

Tuz Buz Et: Yakınındaki rakip şampiyonları lanetler ve büyü dirençlerini düşürürsün. Lanetlenen rakip başına 7 Büyü Direnci kazanırsın.

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