2021 Yılı DOKAP BKP İzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

GİRESUN (Habermetre) - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projeler kapsamında 2021 yılı izleme ve yönlendirme komitesi toplantısı projelerin uygulanmasından sorumlu kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. DOKAP İdaresi Başkanı Hakan GÜLTEKİN' in ev sahipliğiyle düzenlenen toplantıya Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz CAN, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet ANGIN, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Murat GENÇ, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Özgür ÇAK, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer ÇOŞKUN, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah GÖKTEKİN, Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun OKUR, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami ERSEN ve Giresun, Ordu, Rize, Amasya, Artvin ve Bayburt illeri özelinde projelerin uygulanmasından sorumlu ilgili kuruluşların yetkilileri katılım sağladı.

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