Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 'nin (ÖSYM) bu sene 2. kez düzenlediği ALES sınavının ardından binlerce aday, sınav sonuçlarını öğrenmek üzere, 2021 ALES sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir? sorularını gündeme getirdi. Peki, 2021 ALES sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte haberimizde...

2021 ALES/2 SINAVI NE ZAMANDI?

2021 ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Başvurular ise, 03.08.2021 - 11.08.2021 tarihleri arasında alındı.

2021 ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül 2021 tarihinde yapılan ALES/2 sınavı ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre; 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 ALES/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

19 Eylül 2021 tarihinde yapılan ALES/2 sınavı sonuçlarını sınava giren adaylar ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. ÖSYM Sınav Açıklama Sistemi için aşağıdaki yazıya tıklayabilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES/3 SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesinde yer alan 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır.

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