13 yıldır aranan PKK işbirlikçisi Sultangazi'de yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 yıldır aranan PKK işbirlikçisi Sultangazi'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
13 yıldır aranan PKK işbirlikçisi Sultangazi'de yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK işbirlikçisi yaşlı bir kişi, Sultangazi'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bölücü terör örgütü Pkk işbirlikçisi yaşlı bir kişi, Sultangazi'de düzenlenen operasyonla yakalandı. 65 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalarda H.Y. adlı bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği istihbaratını aldı. Irak'taki Mahmur kampından geldiği ve 2008 yılında Diyarbakır ve Batman'da karıştığı "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edilen işbirlikçi, Sultangazi'de kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. H.Y.'nin Mahmur Kampı'nda işbirlikçi faaliyet gösterdikten sonra ülkemize giriş yaptığı ve daha sonra İstanbul'a gelerek, illegal yollardan yurtdışına kaçma arayışı içerisinde olduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., isimli şüpheli 27 Ekim'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kumarda kazandığı paranın peşine düşen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

Kumarda kazandığı paranın peşine düşen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

 Villa olayında korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşinin kafasına sıktı, sonra kendisinin

Villa olayında korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşinin kafasına sıktı, sonra kendisinin
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title