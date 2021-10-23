10 büyükelçi kimdir? İstenmeyen Adam ilan edilen 10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen adam ilan etmek ne demek?

10 büyükelçi kimdir? sorusu gündemin ardından merak edilen konular arasında yer aldı. İstenmeyen Adam ilan edilen 10 büyükelçi hangi ülkelerin? 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 'Osman Kavala'nın serbest bırakılması' için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için "Persona Non Grata" ilan edilmesi gündeme geldi. Peki, 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan etmek ne demek?

10 BÜYÜKELÇİ KİMDİR?

18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "büyükelçilerin uyarıldığı" belirtilmişti. 21 Ekim'de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, "Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala da Kavala… Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi… 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya… Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye… Türkiye… Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burada talimat verme gibi bir yola giremezsiniz… Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."

İSTENMEYEN ADAMA İLAN ETMEK NE DEMEK?

Uluslararası ilişkilerde yer alan kavram, "persona non grata"dan çevrilmiştir. Bu kavram, bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi anlamına geliyor.

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