1 Ekim tarihinde başlayan ve yoğun ilgi gören Akbank Caz Festivali'nde bu hafta - Haberler
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1 Ekim tarihinde başlayan ve yoğun ilgi gören Akbank Caz Festivali'nde bu hafta

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1 Ekim tarihinde başlayan ve yoğun ilgi gören Akbank Caz Festivali'nde bu hafta

Akbank Caz Festivali, klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla 10 Ekim'e kadar devam ediyor.

İSTANBUL (Bültenler) - Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu, Cenk Erdoğan "OttoJazz" Ensemble, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Duyarlar "JazzArk Project" feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün "Kadınlar Matinesi" feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle "Synthetic Vision", Deniz Taşar & JAmZZ Session, Kaan Çelen 'Na-Zi-Le', Mousike DJ Set, Da Poet & Barış Demirel sahne alacak.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 31. Akbank Caz Festivali'nde bu hafta konserler, Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova, ve Swissotel Sultan Park'da gerçekleşecek. callinghouse, festivalin dinamik sahnesine ev sahipliği yapacak.

"Contemporary İstanbul" kapsamında Tersane İstanbul Konserleri

Bu yıl Contemporary İstanbul kapsamında da Tersane İstanbul'un güzel atmosferinde 31.Akbank Caz Festivali sahnesi yer alacak. Standards & İpek Dinç, Ferit Odman Quintet, Ece Göksu Quartet ve Yunus Belgin Quartet; Contemporary İstanbul izleyicileri ile beraber olacaklar.

"Şehrin Caz Hali'nde Dans Hep Var" Özel Projesi

Festivalde "Şehrin Caz Hali'nde Dans Hep Var" söylemiyle, çağdaş dans ve caz bir araya geliyor. Galataport İstanbul Paket Postanesi, Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park, Tersane İstanbul gibi festivalin yeni konser mekânlarında dansçılar, o mekânda konser verecek caz sanatçılarının eserleri eşliğinde dans ettiler.Projede solo dans performansları ile Chiara Giorda, Can Gökdoğan, Bengi Yörük ve Gizem Bilgen yer alıyor. Performanslar çevrimiçi olarak Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanıyor.

31. Akbank Caz Festivali'ne Özel QR Kod Projesi

31. Akbank Caz Festivali'nin iletişim kampanyasında sonbaharın haber cisi kuşların hareketlerinden ilhamla Alp Ersönmez, İlhan Erşahin ve Volkan Öktem besteler hazırladılar ve çaldılar. QR Kodlar sayesinde videolara yönlendirilen izleyiciler kuşların dansına ve sanatçıların kuşların dans hareketlerine göre çaldığı müziğe erişebiliyor.

Festivale Özel Müzik Listesi

Bu yıl 31. Akbank Caz Festivali programında yer alan sanatçıların farklı albümlerinden derlenmiş 24 parçalık bir müzik listesi oluşturuldu. Caz ve cazın farklı türlerine dair zarif bir seçki sunan bu listeyi sanatseverler Apple Music'de dinlenebiliyor.

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