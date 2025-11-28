Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Zuhal Topal, oyunculuk ve sunuculuk kariyeriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Sihirli Annem'den Avrupa Avrupa'ya kadar uzanan projeleri ve Kanal D'deki evlilik programıyla gündemde kalmayı başaran Topal, hem ekran hem de sahne deneyimleriyle tanınıyor. Zuhal Topal kimdir, kaç yaşında ve nereli; kariyerinde hangi önemli projeler yer alıyor? Tüm merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra program sunuculuğu da yapan Topal, hem ekran karşısındaki yeteneği hem de sempatik kişiliğiyle izleyicilerin ilgisini çekmektedir.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Suzan" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış ve ardından atv'de yayınlanan Selena dizisindeki "Fitnat Korkmaz" rolü ile başarı grafiğini yükseltmiştir. Televizyon dünyasındaki bu performansları, onun şöhretini pekiştirmiş ve sunuculuk kariyerine adım atmasını sağlamıştır.

ZUHAL TOPAL KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

ZUHAL TOPAL NERELİ?

Zuhal Topal, doğum yeri İstanbul olan bir Türk sanatçıdır.

ZUHAL TOPAL'IN KARİYERİ

Zuhal Topal, kariyerine tiyatro ile başlayıp, ardından dizi ve film projelerinde önemli roller üstlenmiştir. Sihirli Annem, Selena ve Avrupa Avrupa gibi dizilerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Ayrıca Kanal D'de uzun yıllar boyunca sunduğu evlilik programı "Zuhal Topal'la İzdivaç" ile televizyon ekranlarında adından söz ettirmiştir.

Topal, oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra Şarkı Söylemek Lazım yarışmasında koçluk yapmış ve birinciliği hak ederek müzik yeteneğini de ortaya koymuştur. TRT ve Star TV gibi kanallarda pek çok dizi ve programda yer alan Topal, tiyatrodan televizyona uzanan geniş bir kariyer portföyüne sahiptir. Evli ve bir kız çocuğu annesi olan Zuhal Topal, ekranlardaki aktif varlığını sürdürmektedir.eri?