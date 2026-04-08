Zorunlu Trafik sigortası zam SON DAKİKA! Yeni zorunlu sigorta ücretleri ne kadar? Sigortasız araç kullanmanın cezası ne kadar?

Türkiye’de araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarına ortalama %2,7 oranında zam yapıldı. Peki, yeni zorunlu sigorta ücretleri ne kadar? Sigortasız araç kullanmanın cezası ne kadar? Detaylar...

2026 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de zorunlu trafik sigortasında önemli bir güncelleme gerçekleşti. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), tüm araç türleri için geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı. Açıklamaya göre, poliçe fiyatlarına ortalama %2,7 oranında zam yansıtıldı. Bu değişiklik, otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

YENİ ZORUNLU SİGORTA ÜCRETLERİ NE KADAR?

SBM’nin açıklamasına göre, Nisan ayı itibarıyla zorunlu trafik sigortası primlerinde ortalama %2,7 artış gerçekleşti. Bu artış, hem bireysel hem de ticari araç sahiplerini kapsıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Güncel Primler

İstanbul:

Sıfırıncı basamak (yüksek risk) otomobil primi: 54.041 TL

8’inci basamak (düşük risk) otomobil primi: 9.007 TL

Ankara:

Sıfırıncı basamak otomobil primi: 52.512 TL

8’inci basamak otomobil primi: 8.288 TL

İzmir:

Sıfırıncı basamak otomobil primi: 50.982 TL

8’inci basamak otomobil primi: 8.497 TL

Özellikle İstanbul’da 4’üncü basamaktaki sürücüler, araçlarını sigortalatmak için en az 18.014 TL ödemek zorunda.

TAKSİ VE OTOBÜSLERDE PRİM ARTIŞI

Ticari araç sahipleri için de zam oranları önemli bir artış anlamına geliyor.

Taksiler:

İstanbul sıfırıncı basamak: 145.205 TL, 8’inci basamak: 24.201 TL

Ankara sıfırıncı basamak: 141.095 TL, 8’inci basamak: 23.516 TL

İzmir sıfırıncı basamak: 136.986 TL, 8’inci basamak: 22.831 TL

Otobüsler (31 koltuk ve üzeri):

İstanbul sıfırıncı basamak: 356.734 TL, 8’inci basamak: 59.456 TL

Bu rakamlar, özellikle ticari araç sahiplerinin bütçelerini doğrudan etkileyen önemli artışlar olarak öne çıkıyor.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

2026 yılında sigortasız araç kullanmanın cezası 1.246 TL olarak belirlendi. Ancak bu ceza, sadece para cezasıyla sınırlı değil. Trafik polisleri, eksik sigortası olan araçları trafikten çekebiliyor ve sürücülerden poliçelerini hemen yaptırmalarını talep edebiliyor. Bu nedenle, zorunlu trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, ciddi bir güvenlik önlemi olarak da değerlendiriliyor.